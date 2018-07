Accusò l'amico in affari di appropriazione indebita: l’accusa chiede la condanna per calunnia

La Procura di Cuneo lo accusa di aver denunciato l'amico da cui intendeva comprare un camion- officina incolpandolo falsamente di appropriazione indebita. L.B., pilota automobilistico e imprenditore cuneese è imputato per calunnia. Oggi il pm Gianluigi Datta ha chiesto nei suoi confronti la condanna a 1 anno e 4 mesi.

Alla base della vicenda c’è un assegno dato “in garanzia” di 22mila euro per formalizzare l'acquisto dell'automezzo. La parte offesa, un commercialista cuneese, per il quale è stata archiviata l’accusa di appropriazione indebita, ha ritirato la querela. In udienza aveva ripercorso i fatti, risalenti al 2010: “Non potendo lui pagare subito i 75 mila euro per l'acquisto del camion tramite la mia società, ci accordammo su un pagamento rateale con un saldo al 31 dicembre di 22 mila euro. Per questa somma mi aveva lasciato un assegno in cauzione, che avevo versato in banca dopo i ripetuti solleciti andati a vuoto per il residuo pagamento. Dalla banca però mi avvisarono che era tutto bloccato perché c'era un avviso di garanzia per appropriazione indebita nei miei confronti. Sono cascato dal pero”. Il commercialista avrebbe saputo in seguito che L.B. lo aveva denunciato sostenendo che l'assegno “non era da incassare”.

A sua volta il commercialista aveva agito con un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del leasing dello stesso camion, a seguito del quale l'imputato si era rivolto ad un legale, chiamato come teste a difesa: “Le parti hanno concluso la vicenda con una transazione, il commercialista rinunciò alla causa mentre L.B. gli versò 5mila euro e ritirò la querela”.

Le difese hanno chiesto l’assoluzione di L.B., spiegando così quanto sarebbe accaduto: “Il ritrovamento dell’assegno, poi portato all’incasso, non fu comunicato, mentre nel frattempo era partito il contenzioso civile. A quel punto B. fece denuncia, nella piena consapevolezza che non poteva e non doveva essere incassato, perché era stato dichiarato smarrito. Si tratta di un errore di fatto incolpevole”. E ancora: “Non c’è stato dolo, L.B. era inconsapevole dell’innocenza del commercialista”.

La sentenza è prevista il 23 luglio.