Rocco Italiano, comandante provinciale dell'Arma: "I carabinieri hanno l'onore e l'onere di rappresentare lo Stato in molti piccoli comuni"

Arrivato al comando dell'Arma provinciale a settembre 2016, il colonnello Rocco Italiano ha compiuto 48 anni lo scorso 16 giugno. E' nato a Milazzo, provincia di Messina, sotto il segno dei Gemelli. Orgogliosamente siciliano, nel suo ufficio, al muro, c'è il simbolo della sua terra, il Triscele.

Lo abbiamo incontrato ieri mattina, per farci raccontare qualcosa che vada oltre il profilo prettamente operativo di comandante dei carabinieri in una provincia più grande dell'intera Liguria, dove vivono 600mila persone e dove si contano 8 compagnie e 75 stazioni. "In molti piccoli comuni siamo l'unica rappresentanza dello Stato e questo è un onere e un onore", ci dice con orgoglio. Ed è l'orgoglio di chi, quella divisa, l'ha sempre voluta indossare.

Come vi fosse predestinato. Figlio di un ufficiale dei carabinieri, il nonno materno anch'egli carabiniere, fin dalle elementari, alla classica domanda "che cosa vuoi fare da grande" rispondeva: "il carabiniere". "Sono cresciuto in caserma", ci dice.

Dopo il diploma al liceo classico, non ha dubbi sulla strada da intraprendere ed entra in Accademia, a Modena, nel 1990. Ci resta due anni, poi va alla Scuola ufficiali di Roma, per altri tre anni. Si laurea in Giurisprudenza. Da quel momento inizia una carriera che lo porta in tante città d'Italia, con ruoli via via più importanti: "Sono state tutte tappe del meraviglioso viaggio della vita, esattamente come lo è Cuneo in questo momento".

Prima di approdare al comando dell'Arma della provincia Granda, è stato a Reggio Calabria, a Lanciano (provincia di Chieti), poi a Pozzuoli - "è stata un'esperienza professionale molto forte" - a Foggia, poi a Roma, al comando del Reparto operativo tutela ambientale, a Lecco e infine, ormai quasi due anni fa, a Cuneo.

"Ho avuto esperienze professionali importanti, di cui sono fiero. Qui a Cuneo sto lavorando bene. E' una provincia particolare, che pare non avere dinamiche criminali complesse, ma questo rende più eccitante il nostro lavoro, perché alza l’asticella della sfida.

Bisogna tenere elevato il livello di sicurezza, l’obiettivo è quello di accorciare la forbice tra dato reale e dato percepito. I reati sono in discesa ma i cittadini si sentono più minacciati rispetto a qualche anno fa. Dobbiamo dimostrare che noi ci siamo: lo sforzo per accorciare la forbice è quello di stare in mezzo alla gente, di farci vedere. Massima proiezione esterna dei servizi e prevenzione: chiedo questo ai miei carabinieri".

Si corregge: "Non sono i miei carabinieri, ma i loro, quelli della comunità. Vorrei che si dicesse, invece che carabinieri in servizio, carabinieri al servizio".

Si definisce un idealista romantico, innamorato dell'Arma. Ma sa essere anche molto severo. Che tipo di comandante è Rocco Italiano? "Un comandante con quella calma severa che non minaccia mai ma che neppure perdona il poco zelo", dice citando il primo regolamento generale dell’arma dei carabinieri.

"Questo implica una responsabilità perché significa essere severi con se stessi e dare il buon esempio, noi comandanti dobbiamo essere ricordati perché eravamo giusti non perché eravamo buoni, io ci provo".

Sotto il profilo strettamente operativo, da quando si è insediato a Cuneo non ci sono state operazioni di alto profilo criminale: "Tra le cose più importanti sicuramente posso citare l'arresto dei passeur a Borgo San Dalmazzo. Non entro nel merito della questione dal punto di vista morale: noi dobbiamo applicare e far rispettare le leggi. Se le mettiamo in discussione per noi è finita". Il momento più difficile, come ricordato anche durante le celebrazioni per i 204 anni di fondazione del Corpo, lo scorso 5 giugno, la tragica morte “degli eroi Alessandro Borlengo e Giorgio Privitera”, i due militari deceduti nell’incidente stradale del 23 maggio 2018 a Borgo San Martino di Bra.

E della provincia, cosa pensa? "La montagna, da siciliano, non è il mio habitat naturale: vado a camminare poco, meno di quanto dovrei. Questa provincia ha un territorio variegato, amo molto i colori delle Langhe. Sul fronte cibo? Sono una buona forchetta e amo la carne: qui c'è la migliore che io abbia mai assaggiato".