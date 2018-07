Saluzzo, Frau Musika, dedicato a Bach il Marchesato Opera Festival 2018

E' dedicata a Bach la settima edizione del Marchesato Opera Festival (MOF) che si apre il prossimo 15 luglio con un calendario di affascinanti appuntamenti, pomeridiani e serali, di musica antica variamente declinati. Si succederanno per una settimana fino a sabato 21 dello stesso mese.

Non è casuale l’idea dell’omaggio all'opera del grande compositore tedesco, spiega il direttore artistico del festival Ivano Scavino. "A Saluzzo risiede e lavora uno dei più grandi studiosi del compositore: il musicologo di fama internazionale Alberto Basso, autore di tre volumi monumentali che portano nella vita e nelle opere di Bach. Grazie a Basso esiste, conservata nell'Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, una tra le collezioni di carattere musicologico più importanti in Italia dedicata a Bach. Due realtà che fanno considerare Saluzzo come un vero e proprio centro nazionale di riferimento per i musicologi che si occupano del compositore".

A caratterizzare il MOF 2018 saranno le contaminazioni con forme artistiche moderne e differenti - sottolinea l’assessore alla cultura del Comune Roberto Pignatta - un festival che partirà come gli anni precedenti dalla Cattedrale di Embrun, in Francia con un "avant première" il 15 luglio, a cui seguirà il giorno dopo, un aperitivo musicale alla libreria Mondadori di Saluzzo, new entry nel ventaglio delle location cittadine allargato anche al Castello di Lagnasco e alla Cappella marchionale di Revello".

Novità anche sul fronte dei partner Mof: oltre ad Apm e al nuovo sostenitore: l’Associazione Amici della musica “Magda Olivero” entra in rete: Artea, fondazione culturale di emanazione regionale che raccoglie l’eredità dei beni della Granda, una volta gestiti dal Marcovaldo.

Il direttore Alessandro Isaia “E’ importante questa partnership che ha l’intento comune di valorizzare la provincia di Cuneo. Nell’evento è anticipata la visione di Artea: utilizzare diversi linguaggi culturali e contemporanei in grado di avvicinare pubblici diversi e più giovani a linguaggi più complessi che spesso non sono praticati".

L’eccezionalità della scrittura musicale di Bach sarà al centro del Festival - evidenzia il direttore artistico Scavino. Il grande compositore ha portato ai massimi vertici la tecnica compositiva del suo periodo: il contrappunto, aprendo nello stesso tempo ad un nuovo modo di concepire la composizione. C’è un prima e dopo Bach. La peculiarità è visibile in modo particolare in un’ opera che è considerata il suo testamento : “L’arte della fuga”.

"Nell’appuntamento del programma “Circus Contrapunctum/L’arte della fuga” ( martedì 17 luglio alle 21 nei Giardini Apm) anticipa il direttore artistico - potremo vedere ciò che ascoltiamo, le acrobazie compositive dell’opera nelle performances acrobatiche degli artisti di Cirko Vertigo. Una sintesi di movimento e musica per offrire meraviglia e stupore”.

Il fulcro del calendario sarà rappresentato da un'opera della produzione profana di Bach: la “Cantata del caffè” scritta tra il 1732 e il 1734 per essere eseguita al caffè Zimmermann, il locale che in quegli anni riuniva musicisti e studenti universitari a Lipsia.

Nella "Notte del MOF" sabato 21 luglio, la notte in cui il Festival storicamente invade la città, si allestirà uno spettacolo in cui il genio musicale del compositore tedesco, musicista eclettico, nella “Cantata del caffè” incontrerà il talento teatrale di Carlo Goldoni ne “La bottega del Caffé”, dando vita a una produzione inedita e originale che vedrà impegnato alla regia Raul Iaiza: argentino di origine, nasce come musicista classico per poi dedicarsi alla regia e alla pedagogia teatrale (dal 2007 ad oggi dirige Regula contra Regulam, progetto Educational del Grotowski Institute - Wroclaw, Polonia)".

La rassegna vede il ritorno di alcuni grandi artisti che hanno catturato il plauso del pubblico nelle edizioni precedenti: Claire Lefilliatre conferma anche quest'anno la sua presenza così come Pablo Valetti, artista formatosi presso la Schola Cantorum di Basilea, che appare regolarmente come solista o primo violino con importanti ensembles barocchi e orchestre di scene internazionali - Les Arts Florissants Le Concert des Nations, Concerto Köln, Hesperion XXI.

Altri artisti si esibiranno invece per la prima volta sulla scena del Mof, continua Ivano Scavino. Tra questi Francesco Corti, che dirigerà il concerto serale del 19 luglio. Come solista è presente in alcuni dei maggiori teatri del mondo ed è regolarmente invitato dal principale festival dedicato a Bach, il Bachfest di Lipsia.

NOTTE DEL MOF

Nella notte del Mof a Saluzzo nel centro storico, dalle 21 alle 24, apertura straordinaria e gratuita di tutti i siti museali cittadini con possibilità di visite guidate e, nelle vie del centro storico, itinerario teatrale/musicale a cura di Mario Bois del Dipartimento Teatro della Scuola Apm.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e i concerti saranno preceduti da una breve introduzione a cura del professor Diego Ponzo (Centro di ricerca e documentazione dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte).

Segreteria organizzativa: Comune di Saluzzo – Assessorato alla Cultura e Apm Coordinamento didattico-artistico: Sabina Colonna Preti.

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico IAT Saluzzo – Piazza Risorgimento, 1 iat@comune.saluzzo.cn.it - tel. 0175 46710 Facebook MOF – Marchesato Opera Festival. Apm 0175 47031 www.fondazionescuolapm.it

IL PROGRAMMA

Domenica 15 luglio - Embrun (F), Cattedrale -"Notre-Dame-du-Rèal" - ore 20.30 “Avant-première du MOF Jean Sébastien Bach et environs Walter Gatti (organo)

Lunedì 16 luglio

Saluzzo, Libreria Mondadori - ore 18 - Aperitivo con Bach a cura di Corrado Rollin

Revello, Cappella Marchionale - ore 21 Bist du bei mir - Claire Lefilliâtre (soprano) Elena Bayeul Gertsman (clavicembalo)

Martedì 17 luglio

Saluzzo, Centro di Ricerca e Documentazione dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte - ore 17 "Una vita per Bach" Alberto Basso dialoga con Marco Rossi –

Saluzzo, Giardini dell’ex Monastero dell’Annunziata - ore 21 Circus Contrapunctum/L’arte della fuga. Una creazione di Sabina Colonna Preti e Caterina Mochi. Ensemble La Chimera e Cirko Vertigo

Mercoledì 18 luglio

Saluzzo, Antico Palazzo Comunale - ore 18 Concerto-aperitivo La famiglia Bach e la viola da gamba- Lorenzo Citraro (viola da gamba) Marco Crosetto (clavicembalo)

Lagnasco, Castelli Tapparelli - ore 21 Opere di J.S. Bach per clavicembalo Francesco Corti (clavicembalo)

Giovedì 19 luglio

Saluzzo, Villa Belvedere - ore 18 Concerto-aperitivo “Opere di J.S. Bach per liuto Juan Josè Francione (arciliuto); Lorenzo Abate (liuto barocco)

Saluzzo, Chiesa di San Giovanni - ore 21 - J. S. Bach - Ouverture in Do maggiore BWV 1066 e Messa in Sol minore BWV 235 - Orchestra e Solisti dell'Accademia La Chimera- Francesco Corti (Direttore)- Pablo Valetti (Maestro concertatore)

Venerdì 20 luglio - Saluzzo, Casa Cavassa - ore 18 - Concerto-aperitivo Opere di J.S. Bach per clavicembalo e traversiere- Marco Crosetto (clavicembalo)- Giulio De Felice (traversiere)

Saluzzo, Antico Refettorio di San Giovanni - ore 21- J.S. Bach – I Concerti Orchestra Accademia La Chimera- Francesco Corti e Dmytro Kokoshynskyy (clavicembali) Anna Maddalena Ghielmi e Margherita Pupulin (violini solisti)- Pablo Valetti (violino solista e Maestro concertatore)

Sabato 21 luglio

Saluzzo, Antico Palazzo Comunale - Tasté Move - ore 17 Aperitivo di caffè a cura di Caffè Hausbrandt (degustazione con letture e presentazione dei prodotti della ditta Hausbrandt)

Saluzzo, La Castiglia - ore 21 - La cantata del caffè BWV 211 di J.S. Bach incontra La bottega del caffè di C. Goldoni Orchestra Accademia La Chimera Compagnia B.A.M. teatro regia di Raul Iaiza con la partecipazione di Sara Pan, Valentina Papis, Margherita Pupulin e Francesco Zanetti, Pablo Valetti (Maestro concertatore).