Verzuolo, ultrasettantenne colpì un coetaneo al volto con un pugno: condannato a tre anni e tre mesi

Il 21 giugno 2014, dopo un inseguimento in auto, gli aveva dato un pugno in faccia in piazza a Verzuolo. L’anziano era caduto a terra svenuto, riprendendo i sensi soltanto in ospedale, ritrovandosi con un ematoma cerebrale e una caviglia rotta. B.R., verzuolese di 77 anni, è stato condannato questa mattina dal tribunale di Cuneo a 3 anni e 3 mesi di reclusione per lesioni pluriaggravate. Il giudice ha inoltre stabilito che dovrà pagare 50 mila euro a titolo di risarcimento provvisionale.

Il pensionato era stato denunciato da un compaesano 75enne, costituito parte civile assistito dall’avvocato Chiaffredo Peirone. In udienza aveva raccontato il grave episodio: “Eravamo amici, non so cosa gli fosse preso quel giorno. Mi aveva seguito in auto fin da Piasco. Pensai di fermarmi in piazza per chiedergli cosa volesse da me. Scesi dalla macchina davanti alla farmacia, non lo vidi nemmeno arrivare. Mi sono risvegliato in pronto soccorso, dove ho saputo di essere stato aggredito”. L’anziano rimase ricoverato nell’ospedale di Savigliano quasi un mese, poi fu degente presso una struttura per la riabilitazione della caviglia destra per altri trenta giorni. “So che lui è un tipo manesco. Diceva che quello che picchia per primo è quello che vince”.

L’imputato oggi ha riferito che l’altro non lo aveva voluto fare sorpassare: “In piazza mi è venuto incontro, e lì mi è scappato un pugno. Poi è caduto a terra”.

Il pm Raffaele Delpui aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi per la “totale gratuità del reato commesso”.

Secondo il difensore Luca Martino, B.R. avrebbe reagito in “maniera sproporzionata, eccessiva e non giustificabile” a seguito della condotta dell’ex amico: “Si è sentito spaventato, neppure lui sa spiegare la sua condotta”.

Quanto al risarcimento, il pensionato, titolare di pensione minima, ha offerto alla parte civile un suo terreno agricolo in nuda proprietà con usufrutto vitalizio.