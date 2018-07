Cuneo, tolto il sequestro a Villa Sarah. Il comitato in difesa: "Questi 10 anni di battaglie hanno accresciuto la coscienza ambientalista dei cittadini"

Con comunicazione datata venerdì 6 luglio da parte della Procura della Repubblica di Cuneo è stato tolto il sequestro a Villa Sarah a conclusione degli accertamenti compiuti dal g.i.p. circa la sussistenza di possibili reati ambientali.

Ciò significa che le società proprietarie dell’area possono realizzare le previsioni del Pec (piano esecutivo convenzionato) relativo al sito cuneese, che comprendono l’abbattimento dell’edificio storico e la costruzione di sei-sette condomini di due piani più sottotetto nell’area prossima al viale degli angeli.



Il Comitato per la tutela di Villa Sarah: "Nel prendere atto con rammarico della conclusione negativa di questa vicenda, che determina un ulteriore sfregio

all’unità e al valore paesaggistico della storica alberata cittadina, considera tuttavia un grande successo, grazie anche al generoso intervento iniziale di un privato cittadino (che si oppose al Pec mediante ricorso al tar), aver tenuto in scacco per dieci anni tre diverse amministrazioni (Valmaggia 2, Borgna 1-2) totalmente insensibili al dovere di tutela di un sito simbolo della storia e del paesaggio della città, quale è il viale degli Angeli.



Ma in particolare questi dieci anni di battaglie civili e legali hanno consentito all’opinione pubblica cittadina di maturare una più convinta coscienza ambientalista e paesaggistica, che si è espressa con l’adesione di 3000 cittadini all’appello lanciato dal comitato e anche con il sostegno economico concreto alle nostre iniziative in sede di giustizia amministrativa.



Ora questo impegno della cittadinanza si sta manifestando in altre direzioni, nella tutela delle piazze cittadine (piazza europa, piazza martiri, piazza della costituzione) come centri di aggregazione sociale, di tutela ambientale e di affermazione di modelli di mobilità sostenibile. E la decisione unanime del consiglio comunale di realizzare in Piazza d’Armi un grande parco urbano collegato ai viali ciliari e al parco fluviale può essere considerato almeno in parte un effetto derivato di questo rinnovata partecipazione civica.



Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la lunga iniziativa messa in campo per la tutela di Villa Sarah!"