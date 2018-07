Mantelli: “Nessuna tempesta in municipio a Cuneo, il sindaco Borgna è un ottimo timoniere”

Mauro Mantelli è con il vicesindaco Patrizia Manassero l’assessore “forte” del Pd nella giunta cuneese guidata da Federico Borgna. Alla luce delle scosse telluriche, registratesi nell’ultimo Consiglio comunale che hanno fatto pensare ad uno sfilacciamento della maggioranza, lo abbiamo avvicinato per rivolgergli alcune domande. L’occasione ci ha offerto il destro per parlare anche della ventilata ipotesi di candidatura del sindaco di Cuneo alla presidenza della Regione per il centrosinistra il prossimo anno.

E’ passato appena un anno dall’insediamento della giunta e già si registrano sinistri scricchiolii in municipio a Cuneo. Ancora una volta la Fondazione Crc pare essere la madre di tutte le turbolenze. Qual è il suo parere dopo quel che è successo nell’ultimo Consiglio comunale?

“Mi pare assolutamente normale che la Fondazione Crc costituisca uno degli argomenti principali di dibattito politico cittadino. Infatti, il ruolo della Fondazione, che gestisce circa un miliardo e 400 milioni di euro di capitale originato dalla vendita della Cassa di Risparmio di Cuneo, è fondamentale per ogni politica di sviluppo del territorio e di natura sociale.

Nell'ultimo Consiglio di giugno si è discusso della decisione della Fondazione di diminuire, se non sbaglio, da 23 a 19 i membri del Consiglio di Indirizzo ed i tagli sono stati effettuati in modo esclusivo sulle designazioni degli enti territoriali pubblici, primi fra tutti Comuni e Provincia.

La prima preoccupazione di un amministratore in questo caso deve essere quella non tanto di salvaguardare i posti ma di garantire che ciò non significhi un allentamento dei rapporti fra chi il territorio rappresenta e la Fondazione. La tentazione di fare di quest'ultima, come già avveniva in passato, un elemosiniere che distribuisce le erogazioni a pioggia con logiche campanilistiche invece che su progetti che riguardino territori vasti e che siano coerenti a ad una programmazione strategica concordata, è altissima.

Io sono stato membro del Consiglio di Indirizzo per cinque anni ed ho vissuto il confronto fra le due tendenze ed il prevalere progressivo di una logica di area vasta.Anche se mi pareva che nelle discussioni svoltesi a ridosso, troppo a ridosso, della decisione fosse emersa in maggioranza una linea di questo tipo, in Consiglio, i gruppi consiliari Centro per Cuneo e Cuneo Democratica e Solidale hanno deciso di aderire, pur con molti emendamenti, ad un ordine del giorno proposto dal solito mix delle opposizioni (dall'estrema sinistra dei Beni Comuni alla lista che aveva indicato Beppe Menardi come candidato sindaco. Questo testo è focalizzato su un discorso puramente interno alla Fondazione, come se il problema fosse quello dei posti e non quello delle politiche.

Il Partito Democratico ha sviluppato un testo in cui si ribadiscono le perplessità su metodo e contenuti della modifica statutaria della Fondazione, senza pretendere di intaccarne la totale indipendenza.

L'attenzione principale viene portata sul ruolo della Fondazione come agenzia di sviluppo del territorio che si confronta in continuazione soprattutto con gli enti elettivi e, per quanto possibile, dirige i propri fondi in modo non parcellizzato su progetti anche di lunga durata.

Curiosamente, i due gruppi Centro per Cuneo e Cuneo Democratica hanno ritenuto di dover firmare e votare ciò che restava del documento delle minoranze che chiedeva addirittura un aumento dei posti nel Consiglio di Indirizzo mentre nulla praticamente riguardava la questione centrale della governance del territorio provinciale.

L'ordine del giorno presentato dai consiglieri del mio partito verrà votato nella seduta di Consiglio comunale di luglio e sono convinto che intorno ad esso la maggioranza potrà ricomporsi. Questo tanto più che l'odg già approvato è stato interpretato da alcuni come una critica all'operato del sindaco, che era stato incaricato dei suoi sostenitori di cercare, attraverso un'opera di moral suasion e con l'ausilio degli altri Comuni più importanti, di convincere la Fondazione ad effettuare una ulteriore riflessione sulla questione della composizione del Consiglio di Indirizzo. Ora però bisogna andare avanti e rafforzare i rapporti positivi con la Fondazione Crc per la creazione di una governance territoriale ampia e capace di uno sguardo lungo sul futuro”.

Mantelli, qualcuno insinua che le stia stretta questa maggioranza e per questo abbia indossato i panni dell’ agit prop. Che cosa risponde?

“Sarebbe veramente strano se questa maggioranza mi “stesse stretta" visto che mi sono battuto all'interno del partito perché nascesse e perché vincesse le elezioni. Qualche difficoltà deriva dalla diversa natura tra gruppi di diretta derivazione politica come il Pd e le liste civiche.

Io non faccio l'agit prop, sono solo assertivo nell'esposizione delle mie opinioni. Sono convinto che la decisione politica nasca dalla dialettica, se necessario anche dallo scontro, perché solo la dialettica, la discussione ed il confronto possono portare a decisioni condivise senza riserve.

Il fine dell'agire politico può essere il compromesso, ma solo dopo un confronto di cui non bisogna avere timori; questo anche se ciò avviene all'interno di una maggioranza che ha come compito quello di decidere.

Nascondere i problemi sotto il tappeto non porta a nulla di buono”.

Ammetterà che la coalizione guidata da Federico Borgna ha avuto un travaglio difficile e la navigazione, a giudicare da quel che si constata al giro di boa del primo anno, non si prospetta facile. Centro per Cuneo, il gruppo che conta lo stesso numero di consiglieri del Pd, si mostra inquieto e politicamente sempre meno affine al centrosinistra. Reggerà la maggioranza?

“Questa maggioranza reggerà proprio grazie alla sua eterogeneità che la rende vivace. Il sindaco è un ottimo timoniere che sa trarre il meglio da tutti. Per quanto riguarda centrodestra e centrosinistra non comprendo perché si insista a definire “Centro per Cuneo” come se fosse una quinta colonna del centrodestra. E’ semplicemente una lista civica in cui vi sono rappresentanti che si rifanno ad un centrodestra liberale e liberista di cui trovo ben poche tracce nel panorama politico nazionale. Se qualcuno di loro avesse la tentazione di ritornare all'ovile temo che non lo troverebbe più.

Rischierebbe piuttosto di infilarsi nell'accampamento di una destra populista certamente nemica anche di quei valori liberaldemocratici che dovrebbero essere patrimonio comune. Ciò detto, sulle politiche culturali e della scuola affidate a due assessori appartenenti a questa lista, non ho mai trovato differenze rilevanti con la nostra proposta. Insomma, si collabora bene.Piuttosto vedo maggiori problemi con quelle parti di liste civiche forse ancora troppo legate ad una logica localistica insufficiente per governare un Comune capoluogo con un hinterland di quasi 100.000 persone. Ma anche questi due modi di vedere, pur dopo discussioni anche aspre, si possono comporre in una decisione unica”.

Secondo lei è plausibile la candidatura di Borgna alle regionali? Lei, personalmente, che cosa ne pensa e quali ritiene potrebbero essere le ricadute sugli equilibri municipali se ciò si verificasse?

“Ovviamente stiamo parlando di un'eventuale candidatura alla presidenza della Regione. Io penso che la figura di Federico Borgna possa costituire un collante formidabile per tutto il centrosinistra piemontese che certamente non versa in uno stato di salute particolarmente brillante, per usare un eufemismo. Ora il Partito Democratico deve impegnarsi in un congresso in cui, finalmente, prima venga una discussione sulle culture e sui programmi e da qui la consapevolezza della necessità di una svolta radicale per affrontare e battere lo spettro di una democrazia illiberale.

Se Borgna venisse eletto presidente della Regione si troverebbe in uno stato di incompatibilità e si tornerebbe quindi ad elezioni.

In questo caso non vedrei difficoltà al riformarsi di una maggioranza di centrosinistra anche se non sottovaluto il clima culturale che si è creato in questo Paese dopo le elezioni del 4 marzo. Ma contro questo clima ci dobbiamo battere, non solo la sinistra, ma tutti coloro che credono che sulla liberaldemocrazia si possa costruire e sul populismo si perda invece il senso del nostro essere cuneesi ma anche europei”.