Walter dice basta ai compromessi: "una nuova vita mi aspetta!"

Walter viene descritto come "uno spirito cosmopolita con una vocazione naturale verso le culture e i popoli del mondo; un uomo le cui collezioni affermano un pensiero universale di felicità e coraggio, frutto di una personalità che ama la vita senza compromessi". Proprio questi compromessi, lo stress, gli impegni assillanti lo hanno portato a dire basta. Dopo anni di attività, Walter decide di lasciare tutto e di rinascere a nuova vita. Abbandona la sua strada, la sua azienda, il suo brand e sì lancia fuori dalla sua zona di comfort. "Voglio dedicarmi ai giovani stilisti, ad aiutarli a realizzare il loro sogno", potrei partire per la Cina, o disegnare una linea per una nota azienda di fashion, mi hanno anche chiesto di insegnare in una scuola di moda...ho ricevuto moltissime proposte sai?" mi dice Walter. Un uomo che ha ritrovato la passione per la vita e la spinta creativa, passione che si era un pochino affievolita a causa forse di ritmi più normali e scanditi. In questo stream of consciousness inaspettato, esprime la nostalgia per la sua terra ed il desiderio di riconnettersi con la sua gente. Un momento di catarsi, questo, affrontato con intelligenza e stile: "non voglio portare rancore a nessuno ma..." poi si interrompe e mi dice " leggerai tutto sabato, sulla Stampa, le mie motivazioni le troverai tutte lì". A quel punto cambia discorso e sposta completamente l'attenzione su Lorenzo Ferraroto, giovane stilista torinese che Walter segue nel suo processo creativo dal 2016. Martedì 03 luglio 2018 alla Torino Fashion Week Lorenzo sorprende con una collezione molto strutturata e matura. Mi dice "sai io cerco di fargli tantissime domande, per prepararlo al peggio, se non saprà rispondere alle domande dei giornalisti diranno di lui che è solo un ragazzino, figlio di una famiglia benestante" mi confessa. Mentre la sua vita si ribalta, Walter resta fedele ai suoi principi ed ai suoi amici, al di sopra di tutto c'è la preoccupazione ed il senso di responsabilità verso questo suo giovane discepolo, accompagnato da lui nel mondo della moda, un mondo che si può facilmente trasformare in una fossa di leoni. Sopraggiunge una sua amica, allora Walter si congeda e con un saluto affettuoso mi dice "se vuoi puoi scrivere un articolo". Ripensando a lui, alla sua vita e alle sue parole mi rendo conto di essere fortunata, ho avuto modo di intervistare e conoscere uno stilista affermato, un sarto capace ed un artista. Un uomo in cui convivono creatività e senso di responsabilità. Un esempio per tutti.

Buona fortuna per tutto Walter!

photo: courtesy of Lorenzo Ferrarotto