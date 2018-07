Passaggio di Testimone alla Presidenza del Leo Club Bra

L'occasione ha permesso anche di tirare le fila di un anno impegnativo e carico di soddisfazioni. Queste le parole della presidente uscente Adelaide Degioannini: “quest'anno il nostro Club è stato protagonista su molti campi, ma abbiamo cercato di rimanere quanto più possibile collegati al locale e alla nostra comunità. Lo dimostra la raccolta fatta con il Banco Alimentare, l’edizione del Masterchef assieme al nostro Lions padrino che ha fatto fruttare più di mille euro da donare ai vigili del fuoco di Bra per l'acquisto della nuova cisterna. Nel mese di Marzo abbiamo avuto l’onore di ospitare la Conferenza del nostro Distretto e decine e decine di soci hanno potuto assaporare il nostro entusiasmo per quello che facciamo ogni giorno. Le più grandi soddisfazioni derivano tuttavia dagli impegni che hanno caratterizzato l'ultimo periodo dell'anno sociale. Mi riferisco in particolare alla seconda edizione del concorso fatto in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Bra, al quale il nostro Club ha finanziato 3 borse di studio. Non solo questo, ma anche i l'intero ricavato del nostro torneo di beach volley è stato donato all'associazione braidese "SOS Bra Chiama Bra". In conclusione, abbiamo finanziato l’associazione Lunetica, che proprio in questi giorni sta svolgendo un campo estivo rivolto a ragazzi diversamente abili”.