Smile Onlus per la Bielorussia: accolti oltre 100 bambini, di cui 37 nel gruppo Maira

Sono arrivati martedì 26 giugno i bambini accolti dall’Associazione Smile onlus per la Bielorussia, con sede a Cavallermaggiore. I bambini presenti su tutto il territorio Piemontese, Ligure e Lombardo per il mese di Luglio saranno 113, in particolare il gruppo Maira ne ospita 37: la maggior parte è localizzata tra Cavallermaggiore, Savigliano e Carmagnola, Roreto di Cherasco, Torre Pellice.

Da tre anni a questa parte abbiamo anche lo sbocco al mare in quanto ci sono cinque famiglie residenti tra Imperia e Ventimiglia. Quest’anno i bambini bielorussi grazie ad un importante contributo della Fondazione Alstom, potranno partecipare per una settimana dal 10 al 16 luglio al soggiorno marino presso l’Ostello Don Bosco ad Alassio (SV): il progetto si chiama Marine Up. Inoltre appena arrivati, lunedì 2 luglio, hanno visitato il museo del treno a Savigliano: erano oltre sette gruppi sparsi su tutto il territorio piemontese, ottanta ragazzi: Maira (Cavallermaggiore), Peveragno, Alba, Valle Bormida, Asti, Trino e Vercelli. Grazie alle guide preziose e valide i bambini sono stati catturati dall’affascinante mondo dei treni attraversando varie epoche storiche. La giornata si è conclusa con un pranzo al sacco presso la Cascina Sant’Anna a Cavallermaggiore e un buon gelato.

Un altro progetto, finanziato dalla Fondazione Alstom, in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca onlus e la Biblioteca “Nuto Revelli” di Cavallermaggiore è “Una lingua per tutti”: progetto portato avanti con le insegnanti Antonella Dogliatti e Giulia Gramaglia, basato sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa. Uno strumento didattico alternativo per avvicinarsi alla lingua italiana in modo divertente: siamo partiti dall’utilizzare strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali, con la realizzazione di un kit valigetta utile per il soggiorno al mare per agevolare le loro capacità di socializzazione e di integrazione e comprendere le regole dell’ostello che li ospiterà, cosa fare al mare e come è programmata la giornata tipo. Con la collaborazione dell’associazione amici della biblioteca ci siamo proposti, attraverso l’attuazione del progetto, di condividere un’esperienza di socializzazione e di solidarietà, con letture ed animazioni per favorire l’apprendimento della lingua italiana ed un percorso con uso di strumenti compensativi e programmi specifici, utilizzando anche libri in prestito in Biblioteca presso la sezione “Libri per tutti”.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 18 luglio alle ore 20.30, presso la Sala Turcotto di Cavallermaggiore: in programma un film di animazione, preso in prestito dalla videoteca presente nella Biblioteca Nuto Revelli, per favorire l’apprendimento della lingua; sicuramente il tema sarà legato alla trascorsa esperienza al mare. L’invito è esteso a tutte le famiglie di Cavallermaggiore, in modo che possano conoscere da vicino le famiglie coinvolte nel progetto di accoglienza e conoscere così anche i nostri piccoli ospiti bielorussi. Inoltre la serata sarà anche l’occasione per condividere insieme una piccola sorpresa.

L’accoglienza per questi bambini, che ripartiranno il 26 luglio, è assolutamente una bella esperienza umana e solidale oltre a tutti i benefici legati alla loro salute, dato che escono da un paese contaminato dalle radiazioni a causa dell’esplosione del reattore nucleare di Chernobyl avvenuto il 26 marzo 1986. Per tutti coloro che volessero informazioni sui periodi e modalità di accoglienza possono rivolgersi al 3392435752, Presidente Alessandra Giraudo.