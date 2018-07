"Aiutateci ad aiutare" l'appello del questore ai cuneesi

In una conferenza stampa in cui ha riepilogato gli interventi della polizia negli ultimi giorni, il questore Emanuele Ricifari ha fatto un appello ai cittadini di Cuneo per chiedere loro di segnalare situazioni insolite ed evitare che queste si trasformino in reati più gravi. Le sue parole sono state: "Aiutateci ad aiutare" , invitando le persone a segnalare alla polizia eventuali situazioni diverse dalla normalità.

Nelle ultime settimane ci sono state molte richieste di intervento per semplici liti di vicinato. Secondo Ricifari questo aumento potrebbe essere dovuto all'arrivo dell'estate. In questa stagione le persone trascorrono più tempo all'aperto, mentre chi sta in casa tiene le finestre aperte e quindi è più probabile che si creino situazioni di disturbo. Se da una parte è opportuno essere tolleranti, per Ricifari richiedere l'intervento della polizia ha una funzione di controllo sociale. Annullando sul nascere semplici discussioni tra vicini, si fa in modo che queste non si trasformino in reati peggiori con valenza penale.