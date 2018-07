"Innovative ma frammentate": è questo il giudizio dei ricercatori del Politecnico di Torino sulle politiche ambientali e turistiche della provincia Granda

È stato presentato ieri mattina, 9 luglio, il Quaderno 34 della Fondazione CRC intitolato Patrimoni naturali per lo sviluppo. I Parchi della provincia di Cuneo. La ricerca, curata dal Centro Studi e Innovazione della Fondazione e realizzata in collaborazione con l’Associazione Dislivelli e DMO Piemonte, indaga la complessa realtà dei tre Parchi naturali di rilevanza regionale che si trovano in provincia di Cuneo – le Aree protette delle Alpi Marittime, le Aree protette del Monviso e il Parco fluviale Gesso Stura – restituendo un quadro aggiornato delle loro principali caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche, con uno specifico approfondimento sul settore turistico. Dall’analisi delle principali strategie e progettualità a livello nazionale e internazionale, emerge, inoltre, la polivalenza del ruolo che i Parchi naturali, che costituiscono il 15% della superficie provinciale, possono giocare per tutta la comunità cuneese.



In un periodo storico caratterizzato dai cambiamenti climatici, dallo sfruttamento delle risorse del pianeta e da incertezza geopolitica, è infatti più che mai urgente incentivare la promozione di politiche collaborative per uno sviluppo intelligente e sostenibile. In questa prospettiva, la valorizzazione dei Parchi naturali rappresenta in concreto la possibilità di agire contemporaneamente sui due fronti della salvaguardia ambientale e dello sviluppo socio economico. Il progetto di ricerca ha coinvolto gli Enti di gestione dei Parchi e i principali attori istituzionali, economici, sociali e turistici del territorio, alimentando un costruttivo confronto tra i soggetti e delineando linee guida d’intervento per il futuro: il parco come elemento identitario percepito dalla comunità e come soggetto proattivo dello sviluppo; lo sviluppo turistico delle aree protette in una visione provinciale; oltre il parco, la città.



“Il tema dello sviluppo locale, con un’attenzione particolare alle aree montane oggi marginali, delle quali vorremmo parlare in futuro come aree pienamente sviluppate, è centrale per l’attività della Fondazione CRC. Con questo Quaderno offriamo a tutti un approfondimento davvero significativo sui parchi naturali della provincia di Cuneo: patrimoni naturali di grande valore, che vanno tutelati e valorizzati, ma anche soggetti che possono giocare un ruolo strategico nelle politiche sociali, culturali, economiche e, non in ultimo, turistiche" ha dichiarato Giandomenico Genta, Presidente della Fondazione CRC. Secondo lui, il Colle di Tenda e l'Asti-Cuneo sono "tragedie nazionali" che rischiano di isolarci dai flussi turistici.

Per Federica Corrado, ricercatrice di Dislivelli del Politecnico di Torino ed una delle autrici del Quaderno 34, la provincia di Cuneo è molto innovativa nelle politiche del turismo della montagna, ma frammentata. Sembra complicato, infatti, mettere d'accordo i vari enti e le varie amministrazioni urbane e di montagna su una strategia comune. C'è anche bisogno della "destagionizzazione" e diversificazione del turismo cuneese: non solo più scialpinismo e trekking, ma anche terme, ciaspole, rafting e soprattutto la cultura - un "asse portante", insieme con l'ambiente, della nostra provincia.

La Dot.ssa Cristina Bergonzo, rappresentante di DMO Piemonte, è ottimista per via dell'aumento della redditività del turismo nelle Alpi Marittime e del consolidamento del valore percepito delle nostre montagne. Tuttavia, bisogna promuovere l'educazione ambientale, un'apertura mentale all'accoglienza turistica ed una maggiore certezza sul ruolo degli enti. La diversificazione deve coprire anche il marketing all'estero per attirare turisti non solo dalla Germania, Olanda e Francia, ma anche UK, USA, Messico, Cina e Scandinavia.

“I tanti progetti che da oltre 30 anni operano nella promozione di un territorio unico a cavallo tra Francia e Italia sono un nostro fondamentale asse di lavoro e un esempio di collaborazione costruttiva in un periodo profondamente segnato da tensioni transfrontaliere” commenta Paolo Salsotto, Presidente Aree protette delle Alpi Marittime, che si sente "onorato" di ereditare molti successi ottenuti da presidenti precedenti, come la Riserva della Biosfera dell'UNESCO e la candidatura del parco come patrimonio dell'umanità, l'aggiudicarsi della prima "Carta Europea del Turismo Sostenibile" in Italia e la stretta collaborazione con il Parc du Mercantour.

“Il tema dell’identità e del senso di appartenenza è da sempre al centro delle nostre attività. Per questo abbiamo intrapreso progettualità rivolte alle scuole, ai giovani e al mondo delle associazioni di volontariato: l’obiettivo è far sì che gli enti Parco costituiscano sempre più quel tessuto connettivo che tiene insieme i territori, grazie alle proprie specificità e competenze” sottolinea Gianfranco Marengo, Presidente Aree protette del Monviso.





“Il Parco fluviale Gesso e Stura nasce dal basso, da un’idea dei cittadini ripresa e sostenuta dall’amministrazione comunale di Cuneo. Per questo abbiamo posto al centro l’educazione ambientale, leva che permette di trasformare i parchi in laboratori a cielo aperto, in grado di riconnettere i cittadini alla natura” evidenzia Davide Dalmasso, Assessore al Parco Fluviale del Comune di Cuneo.

Maria Teresa Idone della delegazione italiana presso la Convenzione delle Alpi ha sottolineato il ruolo di questa organizzazione perché rende gli sforzi di promozione turistica, tutela ambientale e conservazione biologica più efficaci ed armonizzati su larga scala. É stata cruciale, ad esempio, per la coordinazione del progetto Life WolfAlps, che sta reintroducendo con successo il lupo nelle alpi con immensurabili benefici ecologici.

“Oggi sta finalmente passando il concetto di parco come opportunità di sviluppo, con gli enti locali e le comunità attivi protagonisti, e non più solo come vincolo di tutela: la direzione intrapresa è quella corretta. Gli stimoli che escono da questo Quaderno vanno ora tradotti in nuove strade da esplorare” conclude Alberto Valmaggia, Assessore all'Ambiente e ai Parchi della Regione Piemonte. Tra la particolare "genesi del parco fluviale" - che secondo l'assessore é partita dai cittadini che volevano sentirsi custodi delle bellezze della loro città (ed infatti l'area protetta si sta ora allargando fino a Fossano), le eccellenze internazionali e scientifiche del Parco Alpi Marittime e la rilevanza ecologica a livello europeo del Parco del Monviso, come la cembreta dell'Alevè, la Provincia di Cuneo ha pochi eguali in Italia ed é un esempio per tutto il Piemonte.





Il Quaderno 34 è scaricabile dal sito della Fondazione CRC all’indirizzo www.fondazionecrc.it/index.php/analisi-e-ricerche/quaderni ed è possibile richiedere le copie cartacee del volume scrivendo una mail all’indirizzo centro.studi@fondazionecrc.it.