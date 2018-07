Grande affluenza alla 'prima' dei "Doi Pass per Mondvì"

Appena ventiquattr'ore ed il centro commerciale naturale di Mondovì tornerà ad illuminarsi grazie alla seconda serata della ventitreesima edizione dei “Doi Pass per Mondvì”. Domani sera, mercoledì 11 luglio dalle ore 21, grandi spettacoli ed animazione nelle vie e nelle piazze del quartiere di Breo: negozi aperti, vetrine illuminate, musica, balli e spettacoli in tutta la ZTL organizzati dall'associazione “La Funicolare” in stretta collaborazione con la Città di Mondovì e con il fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

La kermesse ha goduto i favori del pubblico sin dalla prima serata, caratterizzata dall'inaugurazione in piazza Cesare Battisti: tra le numerose autorità presenti il sindaco Paolo Adriano, l'assessore alle manifestazioni Luca Olivieri, il consigliere ATL Rocco Pulitanò ed il presidente Confommercio Monregalese Carlo Comino. Il sindaco Adriano ha sottolineato e ringraziato per la loro presenza gli amministratori di paesi dell'area monregalese, evidente segno di grande collaborazione tra le singole realtà, sempre più abituate a fare sinergia. La Fondazione CRC, da sempre vicina all'evento, ha trasmesso un gradito messaggio ed ha accolto il direttivo dell'associazione negli uffici cuneesi di via Roma.

All'incontro, organizzato dal consigliere Elvio Chiecchio, erano presenti sia il presidente Genta sia il vicepresidente Raviola: un momento di proficuo confronto tra le due parti, segno di grande stima e apertura nei confronti di un gruppo di volontari che dedica gran parte del tempo libero ad attività volte alla valorizzazione della Città in sui sono collocate le loro attività lavorative. Il presidente Giandomenico Genta ha così salutato l'inaugurazione della manifestazione: "Cari organizzatori, mi dispiace non poter presenziare a questo importante appuntamento della Vostra comunità, ma i miei impegni non me lo consentono. Eventi e manifestazioni come Doi Pass per Mondvì contribuiscono a promuovere la bellezza delle nostre città, a far conoscere i loro patrimoni di storia, arte, cultura, e a valorizzare l’enogastromia e le produzioni uniche della nostra provincia. La Fondazione è fortemente impegnata a far conoscere queste ricchezze: a fianco del sostegno diretto alle associazioni e agli enti che organizzano questi momenti di grande aggregazione, abbiamo sviluppato progettualità specifiche nel campo del turismo e stiamo per partire con una nuova stagione di eventi artistici, con un’offerta culturale di altissimo livello per tutta la provincia. Fin da ora, vi ricordo l’appuntamento con le due importanti esposizioni che quest’autunno si terranno al Museo della Ceramica e all’Antico Palazzo di Città. Mondovì è una realtà che ha grandissime potenzialità, deve impegnarsi a fondo per far conoscere i tesori nascosti che sono il vero patrimonio di cui la città dispone. Insieme al Vice Presidente Ezio Raviola e ai Consiglieri monregalesi Elda Lombardi, Giuliana Turco ed Elvio Chiecchio, auguro buona estate a tutti, e buone passeggiate per le vie di Mondovì!"

"Il grande affetto del pubblico - afferma Mattia Germone, presidente de “La Funicolare” - ci ripaga dei tanti sacrifici compiuti. L'organizzazione di eventi pubblici è sempre più ricca di imprevisti che spesso si traducono in ulteriori costi per le nostre casse. Grazie al sostegno dell'Amministrazione comunale di Mondovì ed al grande sostegno della Fondazione CRC possiamo affrontare tali sfide con maggiori appoggi e certezze. I Doi Pass sono una manifestazione simbolo del Monregalese, ci impegneremo sempre per continuare a migliorarla". Tra gli innumerevoli eventi della seconda serata, spicca l'esibizione de “Il suono delle Scuole” e delle “Cucine Musicali” in piazza Roma, musica rock con “Mid Nihgt Eaters” e “Z.I.O.”, melodie jazz con il gruppo “Staff like”. Ci sarà grande varietà in ambito di danza, con l'hip hop dei “Good Vibes”, balli latino-americani con la “Cravero Movement”, esibizione di tango argentino con “Tango Movement ASD” e ginnastica ritmica con “Eleganza ASD”. Non mancheranno gli spazi di approfondimento culturale come l'iniziativa“Attraverso la casa... con le porte aperte” (presentazione delle esperienze dello Sprar - Casalpina Acr - Cittadella della Carità) e le associazioni sportive: esibizioni di basket e Talk Show a cura di VBC Mondovì.

Dopo il rinvio causa maltempo del primo appuntamento, l'associazione “La Funicolare” ricorda che stasera, martedì 10 luglio, si aprirà la rassegna “Cinema sotto le stelle”, proiezioni ad ingresso libero nella spettacolare cornice di piazza Maggiore. In programma “Coco”. Il film d'animazione Disney Pixar, è ambientato in Messico durante il Dìa de Muertos e racconta la storia del giovane Miguel e della sua irrefrenabile passione per la musica. Diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, il film, uscito nei cinema italiani a Natale 2017, si è aggiudicato diversi riconoscimenti come miglior film d'animazione dell'anno. Si ricorda che grazie all'iniziativa “Fune by night”, promossa dall'Amministrazione comunale, AsCom Confcommercio Monregalese e Grandabus, sarà possibile usufruire della funicolare con sconto del 50% sulla tariffa a partire dalle 19,30.