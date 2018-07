"Servono 80 anni per rifare tutti gli asfalti della provincia": i problemi della Granda visti dalla politica

In occasione dell'assemblea annuale di ANCE Cuneo, tenutasi lunedì 9 luglio a Vicoforte e imperniata sul problema delle infrastrutture nella Granda, la politica è stata rappresentata a tutti i suoi livelli: dall'europarlamentare Alberto Cirio al senatore Marco Perosino, dall'assessore regionale all'Ambiente Alberto Valmaggia al vicepresidente provinciale Flavio Manavella.

Una tavola rotonda, moderata dal giornalista Fabrizio Pepino, che ha consentito di conferire maggior risalto alle criticità presenti sul territorio e con le quali i cittadini si ritrovano quotidianamente a confronto.

CIRIO: "OGNI 7 ANNI L'ITALIA PERDE 2,5 MILIARDI DI EURO DI FINANZIAMENTI" - Ad aprire la girandola degli interventi è stato Cirio, che si è dapprima soffermato sull'autostrada Asti-Cuneo ("Abbiamo ottenuto il via libera dall'Unione Europea solo perché le abbiamo illustrato nel dettaglio la criticità della situazione, chiedendole di fare uno strappo alla regola"), per poi concentrarsi sull'importanza delle risorse economiche: "Dobbiamo assolutamente fare in modo che la nostra voce arrivi alla componente di questo Governo più sensibile alle nostre richieste - ha affermato -. Se è vero che la capacità di spendere va a vantaggio di tutto il comparto, è purtroppo altrettanto vero che noi italiani non sappiamo l'inglese e questo ci pone in una condizione di netto svantaggio rispetto agli altri Paesi. Sull'informazione, invece, siamo messi meglio che in passato, ma spesso non riusciamo a recepirla fino in fondo; infatti, a livello nazionale, ogni 7 anni perdiamo 2 miliardi e mezzo di euro di finanziamenti solamente perché non capiamo come spenderli".