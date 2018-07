Sabato 14 luglio a Cherasco arriva in Cherasco Young Festival con un protagonista d’eccezione: Shade.

All’anagrafe Vito Ventura, classe 1987, rapper, freestyler, stand up comedian, inizia giovanissimo a farsi conoscere nelle battle di freestyle. Nel 2011 vince la prima tappa dello Zelig Urban Talent e partecipa a Zelig Lab, mentre compare come guest nella sitcom “Favelas”. Con gli amici Ensi e Fred de Palma realizza quello che oggi è uno dei video di freestyle italiano più visto. Il suo stile è ironico, irriverente ma la sua simpatia conquista e Shade sbarca a Mtv Spit nel 2013, gara che lo vede vincitore. Nel 2015 pubblica il suo primo disco, “Mirabilansia”, l’anno successivo è la volta di “Clownstrofobia”. Nel 2017 partecipa al Zind Summer Festival con “Bene ma non benissimo” che raggiunge in pochissimo tempo 22 milioni di visualizzazioni su Youtube. Continua il successo con il singolo “Irraggiungibile”. Carisma, simpatia, ironia, una buona dose di bravura e il pubblico aumenta video dopo video, post dopo post.Ad aprire lo spettacolo sabato, alle 20,30 saranno Bj & Fnx, Luke Pascal, Lion Hope & Dado, Shame & Calimstik, Roll Dice Tefra & Milla, Shudew Blik & Sem.Il concerto, in piazza degli Alpini, è ad ingresso libero.«Abbiamo scelto Shade per lo Young Festival – spiega Elisa Bottero, assessore alle Politiche Giovanili – perchè un artista che piace molto ai giovani ma è anche apprezzato da chi ha qualche anno in più. Piace per la sua musica, il suo rap coinvolgente, la sua simpatia. Riesce ad essere ironico ma non cade mai nella volgarità. La sua faccia da bravo ragazzo conquista e con le sue rime spesso provocatorie lancia messaggi importanti».Aggiunge Amos Sarvia, presidente della neonata associazione Cherasco Young che organizza il concerto: «Sono soddisfatto che il Comune ci abbia appoggiato nell’organizzare un evento di tale importanza, soprattutto dedicato ai giovani. Spero che questo rappresenti una svolta per la gioventù cheraschese e un punto di partenza per molte altre iniziative di questo tipo».