Alba 2019, esordio di successo per il tour dei quartieri partito dal Centro

È partito dal cuore di Alba il tour nei quartieri di Alba 2019, il progetto politico di centro-destra che abbraccia anche forze civiche ideato dal consigliere di Fratelli d’Italia Emanuele Bolla e a cui ha già aderito il consigliere comunale di Rinnovamento civico Sebastiano Cavalli.

Sede del primo incontro è stato il cortile della Maddalena, una location non casuale visto che, proprio per lo storico cortile, Alba 2019 ha realizzato un progetto di riqualificazione, prevedendo di crearvi all'interno un grande giardino. L'idea, di cui si è molto parlato in città nelle ultime settimane, ha acceso un vivace dibattito anche tra i circa cinquanta presenti, tra cui alcuni membri del comitato di quartiere e commercianti. Tanti i favorevoli, diverse le proposte per migliorare ulteriormente il progetto: tra queste l'idea di inserire nel grande parco una vigna, in aggiunta alla tartufaia turistico-didattica già ipotizzata da Alba 2019.