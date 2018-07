CFP di Ceva: consegnate le borse di studio

Martedì 10 luglio presso la sede di Ceva del CFP Cebano Monregalese ha avuto luogo la cerimonia di consegna di tre borse di studio ad altrettanti studenti.

In particolare, la borsa di studio AIDO in memoria di Oscar Casti e Gino Bezzone è stata assegnata all'allieva Vanessa Prandi di Camerana (estetista), mentre le borse di studio in onore del professor Andrea Bottero e dell'ex alunno Davide Amerio sono andate rispettivamente ad Andrea Ghiglia di Lesegno (meccanico) e a Jessica Rosso di Piozzo (estetista).

Oltre ai familiari dei premiati, hanno preso parte al momento istituzionale anche Silvio Amerio, Nina Bottero (sorella di Andrea), la moglie e il fratello di Oscar Casti (ex docente CFP), Chiara Bezzone (figlia di Gino), Claudio Sasso (presidente AIDO), Cinzia Gonella (presidente CFP), Alfredo Vizio (sindaco di Ceva), Mario Barello (direttore CFP) e Simona Giacosa (responsabile di sede del CFP).

Proprio quest'ultima ha dichiarato: "Questo momento di chiusura dell'anno formativo rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. Sapere di avere vicino persone che credono in noi, nel nostro operato e ci sostengono permettendo di premiare gli studenti meritevoli, fa parte del bagaglio di soddisfazioni professionali per cui scegliamo ogni giorno di proseguire nella direzione intrapresa. L'orgoglio è ancora più vivo poiché le borse di studio sono messe a disposizione da persone che con il CFP hanno avuto un legame e un affetto. Mi piace ricordare che l'uomo che ha tracciato l'inizio di questo percorso, nel 2010, è stato l'insegnante Andrea Bottero: ha speso anni della sua vita nella formazione e nell'istruzione dei ragazzi, ha voluto mantenere un legame tra passato e presente, nonostante fosse in pensione, e si è sempre dimostrato molto attento alla relazione, sia con noi dipendenti che con gli allievi. Da quando lui non c'è più, la sorella Nina ha voluto proseguire in quest'iniziativa. Oltre a questa borsa di studio, negli anni si sono aggiunte quella voluta dall'associazione AIDO in memoria di Oscar Casti e Gino Bezzone e quella voluta dalla famiglia Amerio in memoria del figlio Davide: li ringraziamo davvero di cuore per la possibilità che rinnovano ogni anno".

Per la premiazione degli studenti sono stati determinanti la valutazione ottenuta agli esami finali di qualifica, il comportamento tenuto a scuola e la soglia di frequenza ai corsi.

Inoltre, siccome tutti e tre i ragazzi premiati sono arrivati al CFP dopo uno o più anni in altri percorsi scolastici, portati avanti anche con successo, ma non congeniali alle loro attitudini, il direttore Barello si è complimentato con loro per non aver desistito, per essere stati dinamici e determinati ed essersi impegnati a fondo per il raggiungimento dei propri obiettivi.