Circolare "Gabrielli" e nuova normativa regionale sui mercatini: oltre 2 ore di confronto a Torre Mondovì

HOBBISTI - È stato Ferrua a illustrare ai partecipanti la determinazione regionale recentemente entrata in vigore e inerente alle vendite occasionali durante i mercatini specializzati in collezionismo, usato, antiquariato e oggettistica varia. Si tratta, in buona sostanza, di una regolamentazione riferita soprattutto agli hobbisti; più dettagliatamente, sono state spiegate le modalità per fare domanda ed è stata comunicata l'esistenza di un tesserino che consente di partecipare a un numero massimo di mercatini annui, al fine di tutelare gli ambulanti professionisti.

NEW JERSEY - Uno degli aspetti toccati nel corso della discussione riguarda i new jersey, le barriere da collocare durante lo svolgimento di una kermesse per sbarrare l'accesso ai veicoli e tutelare la pubblica incolumità. "Non esiste alcuna legge che renda obbligatorio l'utilizzo dei new jersey - ha precisato Violino -. L'unico obbligo esistente è quello di mettere in sicurezza l'area della manifestazione, che va preservata non soltanto da potenziali attacchi terroristici, ma anche da conducenti distratti o in stato di ebbrezza. Esistono pertanto delle alternative ai new jersey: la più applicabile sul nostro territorio coincide con la disposizione di alcuni mezzi parcheggiati orizzontalmente sulla carreggiata, così da garantire la possibilità di una facile rimozione qualora vi sia la necessità di far transitare mezzi di soccorso".