La movida di Cuneo continua a far discutere

Egregio Direttore,

con la presente le rispondo alla lettera pubblicata dal Sig. Ezio Falco circa la movida di Cuneo.

Premetto che sono un dj e pertanto non riesco a comprendere perfettamente tutti i punti elencati nella lettera specialmente perché la Movida a Cuneo da molto tempo non c’è più.

Ci sono alcuni passaggi che, dal mio punto di vista, vorrei elencare:

Ø È vero che in alcune zone ci potrebbe essere rumore. È vero anche che il Comune può installare dei sensori che collegati ad un portale dove il cliente (che in questo caso è il locale) tramite una app può controllare in tempo reale a quanti decibel sia la musica o i rumori fuori dal locale. Una notifica annuncia il superamento dei limiti consentiti. Questo già permetterebbe di evitare in moltissime situazioni l’intervento delle forze dell’ordine.

Ø È vero anche che ci sono locali che stavano aperti fino a tardi. Ma ad oggi molti di essi stanno chiudendo perché impossibilitati a poter far esibire band o dj o semplicemente musica all’esterno del locale. Ci sono delle regole per la buona convivenza tra attività commerciali, clienti ed abitanti della zona. Una di queste certamente sarebbe una risistemazione degli orari dei locali. Non credo ci sia nulla di male se una serata all’esterno possa terminare a mezzanotte durante la settimana e all’una o alle due il sabato.

Ø I locali pagano le tasse. Dopo aver ottenuto le concessioni per i dehor, i locali si trovano spiazzati se non possono far rendere quello spazio. Quindi, se il locale occupa il suolo pubblico con i vari oneri comunali che gli competono, non vedo il motivo per cui non possa esistere un locale che possa far fruttare quella zona.

Ø I locali creano economia. Anche questo punto credo sia fondamentale per la nostra economia territoriale. Il turismo e quindi anche il mondo del divertimento creano l’economia sul territorio. Se non ci sono gli spazi o quei pochi sono troppo vincolati, i locali sono costretti a chiudere o a ridimensionarsi.

Ø Lavoro. Si parla di occupazione. Si parla di lavoro. Ebbene si, il mondo della notte crea anche lavoro. Se i locali sono chiusi o se non possono esercitare appieno le funzioni, non assumono barman, band o dj.

Inoltre un paio di considerazioni circa la responsabilità che abbiamo come clienti. Spesso mi trovo di fronte a situazioni a dir poco imbarazzanti quando i clienti si presentano in certi locali alle 2 del mattino, perché vogliono ballare fino all’alba. Il fatto è che siamo a Cuneo e non ad Ibiza. Pertanto anche per il quieto vivere lancio una iniziativa: anticipare decisamente l’orario della cena e aprire le danze (in questo caso dei locali da ballo) non alle 2.00 di notte come succede oggi, ma alle 22.00. in molti si chiederanno il perché. Proviamoci.

Infine due parole anche ai disturbati. È vero che facciamo casino. È vero che a volte esageriamo. E mi metto nei panni sia di dj che di cliente. Su questo ha perfettamente ragione. È vero anche che siamo giovani. E molti giovani hanno giustamente l’entusiasmo che è il motore che fa circolare la vita nella giovane età. Quindi, spesso quando uno non riesce a dormire o si sente disturbato l’unico modo per star bene non è certamente quello di far chiudere tutte le possibilità per potersi divertire. Credo vivamente che ai tempi della sua gioventù molte cose le faceva pure lei e credo che anche se in orari più consoni, i disturbatori c’erano già all’epoca. Oggi forse siamo troppo stressati e annotiamo nella nostra mente tutto ciò che ci reca fastidio quando spesso basterebbe semplicemente ignorarlo ed il problema non sussisterebbe più, perché altrimenti dovremo far silenziare anche i campanili che nella domenica mattina suonano le campane. Le processiamo per disturbo della quiete pubblica? Non mi sembra il caso.

DV