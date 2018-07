Dogliani, Cillario in commissione, garanzia di competenza

Nella Commissione per il Sacra Famiglia Castello il gruppo d’opposizione Dogliani Insieme ha provveduto alla designazione del sig. Edgardo Cillario, per il membro di sua competenza sui cinque previsti dall’Amministrazione Comunale. Cillario ha le competenze necessarie per valutare i requisiti delle tre cooperative che hanno manifestato il proprio interesse per una futura gestione della struttura di Castello e per esaminare in un secondo momento, previo bando di gara, i progetti di gestione. Egli infatti opera nel campo della sanità per professione e ha ricoperto le cariche di vicepresidente e poi di presidente del CdA della Fondazione dell’Ospedale Civico, dimostrando capacità e competenza. Trattasi di un ottimo profilo tecnico.

Per quanto riguarda il futuro del Sacra Famiglia Castello, tuttavia, esprimiamo viva preoccupazione, pur non avendo una diretta responsabilità. Infatti, noi apprezzavamo la volontà di trovare una soluzione alternativa per il funzionamento della struttura e in tal senso abbiamo avanzato anche la proposta della cosiddetta scuola di viticoltura, dal momento che ci pare un’ottima soluzione, per altro legata alla nostra economia. Detto ciò, non siamo contrari all’installazione nuovamente di servizi alla persona anziana, ma si deve anche tenere nella dovuta considerazione che si tratterà della quarta casa di riposo, gestita da un quarto operatore diverso dagli altri tre già operanti su Dogliani. Se questo porterà probabilmente a un’ulteriore concorrenza e forse a un abbassamento dei prezzi, si dovrà anche porre attenzione alla qualità del servizio offerto e alla sua sostenibilità. Del resto, già oggi non mancano i problemi in alcune delle strutture esistenti. Inoltre è chiaro che così facendo, cioè ritornando ai piani socioassistenziali, sarà molto più difficile convertire il complesso di Castello in altro. Rimane poi il tema del vincolo regionale, ma quello stesso vincolo si era “allentato” in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione della struttura presentato in Fondazione CRC e poi bocciato.

Infine, oltre a valutare lo stato attuale del Sacra Famiglia Castello – che abbiamo qualche dubbio si trovi in buona salute come invece è stato dichiarato – occorrerà indagare se esista anche la possibilità di gestire la struttura attraverso un soggetto locale, del nostro paese, come la Parrocchia, che sta dando risultati a dir poco brillanti con la realtà del San Giuseppe. Tutto questo però non passa attraverso una manifestazione d’interesse, ma attraverso un confronto diretto con la realtà che si vorrebbe gestisca la casa di riposo.

Nicola Chionetti

Simonetta Cagnazzo

Barbara Ferrero

Roberto Valletti