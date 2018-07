Alba: la Regione ha presentato ai commercianti il programma "MIP-Mettersi In Proprio"

Ha avuto luogo venerdì 13 luglio scorso presso l'Associazione Commercianti Albesi l'incontro “Dall'idea all'impresa”, nel corso del quale la Regione Piemonte ha presentato il programma M.I.P. – Mettersi In Proprio, co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dei percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo.

Il programma M.I.P. è nato per promuovere lo spirito imprenditoriale in tutto il territorio regionale, favorendo la consapevolezza e la sostenibilità, che sono caratteri imprescindibili per attività destinate a durare nel tempo. Ospiti dell'A.C.A., imprenditori, rappresentanti di istituti di credito, amministratori locali, agenzie formative, oltre naturalmente a persone disoccupate, inattive o occupate interessate ad avviare un'attività in proprio, imprenditoriale o autonoma.

All'incontro del 13 luglio, aperto dal saluto del presidente dell'Associazione Commercianti Albesi Giuliano Viglione, sono intervenuti per la Regione Piemonte i funzionari Gianfranco Bordone, Direttore della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte e Susanna Barreca, referente regionale per il programma Mettersi In Proprio; ha moderato gli interventi Carlo Colomba.

Le azioni a favore delle imprese previste dal programma sono due: un percorso di assistenza personalizzata prima dell'avvio dell'impresa (40 ore), durante le quali si analizza la proposta imprenditoriale e la sua fattibilità, avvalendosi di consulenze giuridiche, commerciali, economiche per arrivare a predisporre un business plan; un percorso di consulenza specialistica e tutoraggio ad impresa avviata (20 ore) che prevede un accompagnamento personalizzato, l'analisi delle condizioni di mercato e delle opportunità di sviluppo, il supporto nella definizione di progetti di crescita e il sostegno nell'accesso alle misure di agevolazione.

Esistono già numerose esperienze di creazione d'impresa tramite M.I.P. per quanto riguarda l'area di competenza del soggetto attuatore Iscom (di cui A.C.A. fa parte), basti pensare che 180 sono gli utenti che stanno ricevendo servizi di consulenza, 36 sono i business plan validati dalla Regione. Tra le imprese neo costituite che hanno aderito al programma, due operanti sul territorio albese hanno portato la loro esperienza: si tratta di Paola Degiacomi, che aprirà a breve una struttura ricettiva extralberghiera in via Cuneo ad Alba e di Sara Aria che si occupa di consulenza in comunicazione digitale web e social e di grafica.

La Regione Piemonte ha presentato le misure di agevolazione complementari al M.I.P. tra cui la “Misura 3”, consistente in un contributo a fondo perduto per le imprese costituite con il percorso M.I.P., e la L.R. 34/08 “Misura di sostegno alla creazione di impresa e del lavoro autonomo”, che prevede l’erogazione di un finanziamento a tasso agevolato garantito da Finpiemonte. Inoltre è stato recentemente pubblicato il bando del GAL Langhe Roero Leader che prevede un contributo a fondo perduto a favore dell’insediamento delle nuove imprese nell’ambito del “Turismo rurale sostenibile”.

I partecipanti al bando dovranno aderire al programma M.I.P., e i progetti, per essere presentati, devono avere ottenuto la validazione del Business Plan da parte della Regione Piemonte. Verranno attivate a breve le “Misure POR” sul “Ricambio Generazionale” ed sul “Mentoring”. Nel prossimo mese di settembre la Finpiemonte pubblicherà il nuovo bando ai sensi della L.R. 28/99 - Settore Commercio.

«Il progetto M.I.P. è molto importante soprattutto in questo periodo storico – sottolinea il presidente A.C.A. Giuliano Viglione - , quando in molti valutano l'ipotesi di mettersi in proprio e avviare un'attività autonoma. Presso il nostro sportello l'aspirante imprenditore può trovare in un unico luogo più professionisti in grado di aiutarlo ad avviare l'attività ed accompagnarlo lungo il percorso, per un totale di 60 ore che la Regione mette a disposizione gratuitamente. È una grande opportunità, da cogliere anche in ragione delle opportunità offerte dal nostro territorio, dove il settore turistico vive un momento di espansione e lascia intravedere spazi e possibilità.»