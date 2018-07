Due anni fa la strage sulla Promenade des Anglais, ancora nessun risarcimento alle famiglie di vittime e feriti cuneesi

Sono passati due anni da quel tragico 14 luglio, giorno che in Francia è sinonimo di patriottismo, libertà e nazione, ma che nel 2016 nella capitale della Costa Azzurra verrà solamente associato alle parole paura, sangue e morte.



Erano circa le 22,30 quando sulla Promenade des Anglais di Nizza si compiva la strage a pochi passi da casa nostra. Erano infatti molti i cuneesi che quel giorno avevano raggiunto la città francese per ammirare i fuochi d’artificio sull’acqua, come da tradizione. Ma nessun poteva prevedere come un attimo di spensieratezza e divertissement si potesse trasformare nell’orrore, in una carneficina architettata per colpire il maggior numero di persone: 86 le vittime e 458 le persone rimaste ferite. E’ il bollettino di uno dei più pesanti attacchi terroristici avvenuto in Europa. A compiere la strage Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, la sua folle corsa a bordo di un Renault Midlum sulla Promenade si è arrestata dopo quasi 2 km.



Cuneo e Nizza unite in un suggellato gemellaggio e anche in quell’occasione tanta è stata la vicinanza e la solidarietà. Chi abita in Granda ha – con ogni probabilità - avuto modo una volta nella sua vita di camminare su quel lungo mare. Anche quella sera tanti dei “nostri” erano lì.



Ricordiamo tra i feriti Andrea Avagnina e Marinella Ravotti di San Michele Mondovì: sulle pagine di Targatocn.it ne abbiamo seguito le vicissitudini per giorni, dal giorno della strage fino all’atteso ritorno a casa.



Ricordiamo inoltre Carla Gaveglio di Piasco, tra le 86 vittime della strage, travolta dal furgone mentre si trovava sulla Promenade insieme alla figlia Matilde Massardi, allora 14enne.



Sia per la famiglia Avagnina che per la famiglia Massardi dopo due anni lo Stato italiano non ha ancora versato i risarcimenti in attesa di una sentenza che riconosca le persone coinvolte come vittime di un attentato terroristico.



In attesa che la burocrazia renda giustizia ai coinvolti pubblichiamo la testimonianza di quel 14 luglio del nostro corrispondente da Nizza, Beppe Tassone.



La sera dell’attentato non ero a Nizza, forse per mia fortuna, fu un amico ad informarmi su quanto era accaduto, telefonandomi, intorno a mezzanotte, per sincerarsi che stessi beni.



Appresi così quello che era successo, accendendo la televisione e sintonizzandomi su Rai News 24 e su France 24. Poi partii che era ancora buio e giunsi a Nizza che albeggiava.



