Nuova area spettacoli alla 69^ Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola con il concerto di Ermal Meta

Grande novità con l'allestimento di nuova area spettacoli per grandi concerti nella quale è stato per ora definito il concerto di Ermal Meta il 3 settembre.



Peperò è la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto agricolo che propone 10 giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.

Tra le altre numerose proposte ci saranno i concerti di LUCA BARBAROSSA e PLATINETTE, cabaret tutte le sere in collaborazione con il Cab41 e tanti altri spettacoli, l’Accademia San Filippo con talk food, percorso sensoriale, caffè letterari, seminari d’assaggio e show-cookingcon i giornalisti Paolo Massobrio e Renata Cantamessa, sfide tra decine di food-blogger italiani e stranieri, la grande Piazza dei Sapori, cene a tema di alta qualità, iniziative solidali e di alta sostenibilità sociale, punti pet-service per cani e gatti ecc…





Al già ricchissimo cartellone di eventi ed attività presentato nella conferenza stampa del 13 giugno, l’organizzazione della 69^ “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola - Peperò” ha deciso di aggiungere una nuova area spettacoli per l’organizzazione di grandi concerti.

E' stato inserito in programma per primo il concerto di ERMAL META nella serata del 3 settembre mentre altri sono in via di definizione.



L’area spettacoli verrà allestita all’interno del grande Foro Boario di Piazza Italia, i concerti saranno gli unici eventi a pagamento di Peperò ed i biglietti saranno presto acquistabili su ticketone.it



ERMAL META è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano, nato a Fier il 20 aprile 1981. È oggi uno degli autori più importanti e stimati in Italia con 6 dischi di platino e 4 ori solo negli ultimi due anni. Dopo l'esperienza come componente dei gruppi Ameba 4 e La Fame di Camilla nel corso degli anni duemila, a partire dal 2013 ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando tre album in studio, vincendo il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente” con il quale ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest, svoltosi a Lisbona, classificandosi in quinta posizione.



Adiacente alla nuova area spettacoli, in Piazza Italia ci sarà anche il nuovo Salone Fieristico Agroalimentare che ospiterà il Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino, con una selezione dei migliori produttori locali e produttori delle regioni del centro Italia colpite dal terremoto del 2016.





LA 69^ FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE – PEPERÒ



La 69^ edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola - Peperò” è in programma dal 31 agosto al 9 settembre. Si tratta di una delle più grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore dell’enogastronomia e la più grande dedicata a un prodotto agricolo, ogni anno propone 10 giorni di eventi gastronomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.



In una immensa area espositiva di circa 18.000 mq i visitatori troveranno altri concerti con ospiti principali Luca Barbarossa e Platinette, cabaret tutte le sere con gli artisti del Cab41, la grande Piazza dei Sapori ed altre aree enogastronomiche, la rassegna commerciale con oltre 200 espositori, l’Accademia di San Fippo con talk food, i seminari d’assaggio ed altri eventi condotti dai giornalisti Paolo Massobrio e Renata Cantamessa, contest per decine di food-blogger italiani e stranieri, la tradizionale Festa di Re Peperone e la Bela Povronera con sfilata di centinaia di personaggi in costumi d’epoca e ancora il raduno di auto storiche, attività e spettacoli per bambini, cene a tema di alta qualità, spazio ed eventi dedicati alla canapa, iniziative solidali e di alta sostenibilità, punti pet-service per ristoro e attività dedicate a cani e gatti, mostre, convegni, esibizioni sportive…



Da otto anni la kermesse viene riconosciuta ufficialmente come Manifestazione Fieristica di Livello Nazionale e nelle ultime edizioni ha registrato un continuo aumento di successo con oltre 250.000 visitatori ogni anno e una grande e crescente ricaduta economica sul territorio, stimata in oltre 10 milioni di euro nel 2017 da una qualificata ricerca universitaria. È anche una delle più grandi manifestazioni urbane in Italia, con vie e piazze che vengono trasformate nell’aspetto e nel nome e con una attenta ricerca sulla qualità e sul legame coi territori che permette di proporre le migliori eccellenze nazionali ed accontentare tutti i gusti.



I protagonisti principali sono sempre il Re Peperone, la Città di Carmagnola, il gusto e la cucina, senza mai dimenticarsi della solidarietà e della sostenibilità.

Il Peperone si potrà acquistare e gustare nelle sue quattro note tipologie morfologiche riconosciute dal consorzio dei produttori - il quadrato, il corno di bue, il trottola e il tumaticot- che, raccolti manualmente dalla fine di luglio rispettando un severo disciplinare di produzione, sono apprezzati in tutta Italia per caratteristiche uniche di qualità e genuinità che si prestano alle più svariate preparazioni.

Per tradizione, nella prima domenica della Fiera viene organizzato il Concorso Mostra/Mercato del Peperone riservato ai produttori locali con gli eccezionali vincitori che vengono battuti all’asta per beneficenza.

Molti eventi, mostre ed allestimenti proposti in Fiera puntano a far conoscere e valorizzare il grande patrimonio architettonico e culturale di una città ricca di storia, di mercati e di manifestazioni tradizionali legate alla cultura popolare locale in cui è bello passeggiare per ore.



Tra le altre principali novità di questa edizione ci sarà l’Accademia San Filippo che valorizzerà la Chiesa di San Filippo – adiacente al Palazzo comunale – con il duo giornalistico Paolo Massobrio e Renata Cantamessa e con l’expertise tecnico degli allievi della Fondazione Agroalimentare per il Piemonte.

L’Accademia San Filippo sarà il cuore della cultura e dell’esperienza gastronomica della Fiera attraverso un ricco repertorio di talk food, di “confessioni laiche” con grandi ospiti insieme ai quali si dibatterà su temi attuali e curiosi, di seminari di assaggio dedicati alle principali filiere del Piemonte, con il percorso sensoriale “Peperone in tutti i sensi” a cura del Centro Studi Assaggiatori di Brescia, con gli show-cooking insieme agli agri-chef della Coldiretti e con i “Caffè letterari” proposti in collaborazione con Caffè Vergnano e con l’ente di promozione "Turismo Torino e Provincia" che ospiteranno scrittori, rappresentanti di castelli, residenze sabaude e dimore storiche piemontesi e termineranno con degustazioni gratuite.



Ci sarà anche una doppia sfida per il mondo dei blogger alimentari su ricette salvatempo ed internazionali. La competizione italiana si calerà tra 30 food blogger che raggireranno i problemi di tempo in cucina gareggiando con altrettante ricette veloci per portare sulle tavole anche dei più indaffarati il “Peperone in 5 minuti”, raccolte in un pratico ricettario in omaggio per tutti i visitatori. Altrettanto stimolante sarà l’ingresso del peperone di Carmagnola nelle ricette tipiche di altri Paesi e culture grazie al coinvolgimento di alcuni food blogger e chef blogger di varia provenienza (Tunisia, Malta, Polonia, Germania, Argentina, ecc), che animeranno la sezione “International Peperò”.



Le cene a tema di alta qualità nel Salone Antichi Bastioni vengono riproposte sulla scia del successo riscosso nell’ultima edizione. Momenti conviviali e portate raffinate preparate con prodotti di eccellenza del territorio .

Le cene, a pagamento e su prenotazione, vengono organizzate in collaborazione con la BCC di Casalgrasso e Sant’Abano Stura, uno dei principali sponsor della manifestazione che da alcuni anni organizza anche eventi di beneficienza a favore di Forma ONLUS, la Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, e alla quale quest’ano andrà il ricavato di una delle cene e della raccolta fondi che si realizzerà durante un evento con giochi e spettacoli per bambini nel pomeriggio di domenica 9 settembre.



La Fiera quest’anno sarà anche ad alta sostenibilità sociale con il coinvolgimento della scuola di “cucina sociale” della cooperativa Meeting Service di Torino, da anni impegnata con successo nel l’inserimento e nel recupero di soggetti svantaggiati attraverso attività di ristorazione e catering, presente sia nel calendario delle cene di qualità sia con uno stand di proposte di street food sano e veloce a base di frutta, verdura, miele e altre specialità italiane.



Per i più piccoli e per le famiglie, da sei edizioni viene proposto “Bambini in Fiera” con ampi spazi dedicati nei Giardini Unità d’Italia e con il palco “Pepper Magic Show” che propone spettacoli ogni sera e che avrà tra gli ospiti il ventenne Niccolò Fontana, fresco vincitore del Campionato Italiano di Magia.

Verrà inoltre posto l’accento sugli stili di vita positivi rivolti ai bambini con gli spazi di animazione di "Bimbingamba ZeroSei”, il programma di prevenzione dell’obesità infantile nella fascia 0-6 anni promosso dalla Compagnia di San Paolo insieme all'Assessorato alla Sanità regionale.