Chiara Gribaudo nella segreteria nazionale del Pd

“Entro a far parte della segreteria nazionale del Partito Democratico.Maurizio Martina mi ha chiesto di stare nella squadra che accompagnerà la nostra comunità nei prossimi mesi di riflessione e ricostruzione del Pd e di opposizione dura a questo governo di destra, fino al congresso. Lo ringrazio della fiducia, cercherò di ripagarla con tutto il mio impegno”.



Così, dal suo profilo social, Chiara Gribaudo, deputata Pd cuneese di Borgo San Dalmazzo, annuncia il suo nuovo incarico nazionale. Entrerà nella segreteria come responsabile nazionale per il Lavoro e il Welfare, incarico che ricopriva nella precedente direzione nazionale e che gli era stato affidato da Matteo Renzi.



“Abbiamo iniziato un sentiero nuovo nella scorsa legislatura, allargando tutele per il lavoro delle donne, dei professionisti, dei più giovani; invertendo i tagli a scuola e università; rendendo più giusto il sistema pensionistico. Ma – scrive la parlamentare borgarina - dobbiamo essere sinceri con noi stessi: non è bastato, e oggi non riusciamo ad essere credibili nei confronti di coloro che vorremmo rappresentare, nei confronti degli sfruttati e degli emarginati. Chi oggi è al governo del Paese ha preso i loro bisogni e li ha asserviti alla propria propaganda, e tradirà uno alla volta tutti gli impegni presi mentre strizza l’occhio all’evasione, alla corruzione, al potere finanziario, indebolendo la legge e inseguendo nient’altro che il potere. A noi – aggiunge - toccherà difendere e proporre un’alternativa a quel popolo, quando presto si renderà conto di essere stato lasciato solo. A noi il compito di riannodare tutti quei fili che il tempo, i litigi e le incomprensioni hanno sfilacciato o spezzato. Non da soli, ma in mezzo ad una comunità che non ha esaurito il suo viaggio, che in giro per l’Italia ci stimola ci spinge a rinnovare e ripartire, che è motore di una speranza nuova”.



Non si nasconde, Chiara Gribaudo, le difficoltà della congiuntura politica che evidenzia l’apice della crisi del Pd e del centrosinistra nel suo complesso.

“Riusciremo a costruire una strada per questo Partito – aggiunge - solo se lo faremo tutti insieme. Servirà severità, capacità di analisi profonda, condivisione. "Nulla si può sperare dall'alto, tutto dal basso", diceva Pietro Nenni. Ridiamo valore alle parole e alle azioni”.



Il nome di Chiara Gribaudo continua a circolare quale possibile nuovo segretario regionale del Pd al posto del dimissionario Davide Gariglio.



Se così fosse, toccherà a lei traghettare il centrosinistra nella difficile fase del dopo Chiamparino verso un appuntamento elettorale, quello delle regionali e delle amministrative 2019, da far tremare le vene ai polsi anche ai più scafati politici della Prima Repubblica.