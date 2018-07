controcorrente: Cuneo, costruire il parcheggio interrato in piazza Europa o sotto il piazzale di fronte all'Inps?

#controcorrente della scorsa settimana si è occupato delle difficoltà nel parcheggiare attorno all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Ponendo l’attenzione sull’oneroso costo all’ora (2 euro) degli spazi blu in via Coppino e rilevando che per quanto riguarda il piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, di fronte alla sede dell’Inps, i contrasti tra il Comune e i privati proprietari dell’area (società Martes srl) sembravano essersi risolti positivamente già nel 2011, con la cessione gratuita dello spazio alla città in cambio del permesso di costruire nel vicino isolato ex Ipi. Ma, da allora, non si era più saputo nulla.

La verità è venuta a galla nella Commissione comunale di mercoledì 11 luglio in cui è stato illustrato il Piano Esecutivo Convenzionato: quella cessione non era mai avvenuta e si verificherà solo quando verrà firmato l’accordo. A parte la lungaggine di questo percorso, quando il piazzale diventerà, a tutti gli effetti, del Comune, bisognerà decidere cosa farne. L’ipotesi del 2011 prevedeva la sua riqualificazione in superficie.

Se, però, si prospettasse il mantenimento dei posti attuali, con un lavoro decoroso di sistemazione dal punto di vista estetico, e la costruzione di un piano interrato di spazi per le auto, forse si risolverebbero definitivamente molte grane legate ai parcheggi della zona. Compresi i due euro all’ora dei blu in via Coppino. Tariffa da diminuire o da cancellare del tutto per quanti, soprattutto anziani o persone con difficoltà motorie, hanno la necessità di essere accompagnati in ospedale ad effettuare le visite di controllo, le terapie o gli esami. Magari utilizzando un pass rilasciato dalla stessa struttura sanitaria e da riporre sul cruscotto dell’auto per dimostrare l’effettiva esigenza di dover sostare davanti al Santa Croce.

Il multipiano del Movicentro, infatti, certamente meno costoso, è, tuttavia, troppo lontano se non si può camminare. Ma è lontano anche per chi intende andare in centro città. E, quindi, non sta funzionando.

Il complesso interrato nel piazzale di fronte alla sede dell’Inps, comodo anche per lo shopping, potrebbe sostituire quello che, invece, testardamente, l’amministrazione Borgna intende realizzare sotto piazza Europa. Non dando ascolto alle proteste di numerosi cittadini che lì non lo vogliono e del Comitato per la tutela della stessa piazza che ha raccolto 3.000 firme per rafforzare la contrarierà al progetto. Inoltre, il Movimento Consumatori ha presentato un esposto in cui ha manifestato il proprio dissenso sull’opera spiegandone le motivazioni. Il sindaco e gli assessori hanno sempre sostenuto di prendere in considerazione il parere i cittadini sulle scelte importanti per Cuneo. Questa lo è. Quindi, dovrebbero tenere conto delle tante ostilità emerse nei confronti dell’intervento.

E allora perché al posto di costruire l’interrato in piazza Europa non lo si realizza sotto il piazzale di fronte alla sede dell’Inps? Probabilmente il progetto troverebbe molte persone in più d’accordo ad attuarlo. Cosa ne pensate?