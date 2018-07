"Convivenza, prima che mediazione: chi vende baccano fa concorrenza sleale a esercenti corretti"

Gentile Direttrice,



il problema della movida nei cenrti storici si presta ad interessate prese di posizione (esercenti, collaboratori o ex di esercizi, dj etc.) che in difesa del diritto al divertimento e a presunte tutele del tessuto economico della città, legittimano ogni comportamento ineducato.



Convivenza, prima che mediazione e rispetto delle regole. Il compito primario delle Istituzioni pubbliche è proprio ottenere quel rispetto.



Anche i residenti pagano le tasse - molti anche in misura superiore agli esercenti - vivono nelle loro abitazioni magari faticosamente acquisite ed hanno diritto a vedere che le regole siano rispettate nonché a scegliere i rumori che intendono sentire, sino all'ora in cui vogliono farlo, nei limiti previsti dalla Legge.



Mi risulta che tra le prese di posizione - contenenti anche insulti, cosa che fa pensare al fallimento dei progetti educativi in uso in questo paese - vi sia qualcuno che, esercente, ha abitato nel centro storico ed ora non vi abita più. Chissà perché.

Quelli che però non sono in grado di farlo (o che non vogliono, perché Loro diritto) non possono essere condannati all'invivibilità dei rispettivi domicili dalla voglia di divertimento degli uni e dalla giusta - se condotta in modo legittimo - aspirazione ad introitare utili di altri.



La chiusura delle finestre (e lo dice uno che ci è passato) non basta.



Quelli che vendono baccano fanno concorrenza sleale agli esercenti corretti (e ve ne sono).



Il Tribunale di Como, con un'ordinanza dello scorso 21.06 ha inibito l'utilizzo del suolo pubblico dopo le 23.00 ed ha imposto agli esercenti di istituire a loro spese servizi di vigilanza per evitare assembramenti rumorosi.



Se sarà il caso lo si chiederà anche qui.



Sulle norme con rilievo penale, nessuna mediazione ma osservanza...



Chi non le rispetta va perseguito.



E se a qualcuno non piace potrà facilmente andare a divertirsi da un'altra parte (cosa di certo più semplice che traslocare per un residente).

Cordiali saluti.



Claudio Massa