La "nuova esperienza" di Drita: dalla Grecia a Peveragno, sola andata

- Ciao Drita. Ci racconti un po' perché hai deciso di venire in Italia, ventitré anni fa?

Quando sono partita avevo quasi 20 anni, l’età in cui chiunque vuole fare qualcosa di importante e diverso. Per me, era pensare di poter conoscere da molto vicino un paese nuovo, come l’Italia, che in Grecia viene da sempre visto come un luogo meraviglioso e allo stesso tempo non troppo distante o difficile.

- Sei in Granda da circa otto anni. Che idea ti sei fatta della nostra provincia?

Ho girato molto in Italia, prima di venire a Cuneo: Liguria - dove ho lasciato un pezzo del mio cuore - , Toscana, Lazio, Sicilia e Molise, quest’ultimo per molto tempo. A convincermi a rimanere in provincia Granda sono stati soprattutto gli affetti, e la magia intrinseca al territorio; il clima imprevedibile, le persone particolari come tulipani, semplici all’esterno ma piene di profondità all’interno.

- Cosa ti piace di più del cuneese, e di Peveragno? Perché hai deciso di stabilirti qui?

Sembrerà strano, ma di tutti i posti della provincia che ho visitato, Peveragno è quello che mi ha rapita di più: la magia misteriosa di cui dicevo prima, qui, è al suo massimo. I peveragnesi sono sorridenti e curiosi, non impiegano molto ad aprirsi e ad accettare chiunque come parte della comunità, e questo non è scontato; altri paesini del circondario in cui sono stata, per esempio, mi hanno trattata con più freddezza. Qui, mi sento davvero a casa.

- Negli ultimi anni la Grecia ha vissuto momenti difficili a livello politico ed economico. Tu come li hai vissuti, da lontano?

Torno a casa più o meno una volta l’anno, quindi ho provato poco della crisi economica sulla mia pelle. Purtroppo, però, anche qui in Italia le cose sono un po’ difficili (come voi sapete sicuramente).

- Cosa ti manca di più del tuo paese?

Il mare, prima di tutto, e gli odori e i colori. E poi ovviamente la gente, vero ossigeno di un territorio.