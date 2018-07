Chiamparino lascia, torna in campo l’ipotesi Borgna

Federico Borgna, “provocato” dai consiglieri del gruppo Centro per Cuneo, ha risposto pochi giorni fa che non aveva intenzione di lasciare lo scranno di sindaco di Cuneo e che, fino a quel momento, nessuna richiesta di candidatura per la Presidenza della Regione gli era stata avanzata.



La rinuncia di Sergio Chiamparino – questa volta probabilmente definitiva anche se la prudenza suggerisce di nutrire ancora qualche dubbio almeno fino all’autunno – pone al centrosinistra il problema della sua successione.



La politica evolve con una rapidità tale che ciò che valeva ieri, domani può non essere confermato.



Pd e centrosinistra affrontano l’anno prossimo una sfida cruciale in Piemonte e lo devono fare in un momento di massima fragilità, quando i consensi sono ai minimi storici.



Chiamparino, pur con qualche contestazione che gli è arrivata in varie occasioni dal Pd torinese, era considerato, anche a giudizio degli avversari, il condottiero più forte sulla piazza.



Ragioni anagrafiche, qualche acciacco di salute lo hanno indotto a manifestare (questa volta pubblicamente sia a Saluzzo che a Baveno) la volontà di farsi da parte.

A ciò va aggiunta la situazione di “balcanizzazione” in cui versa il Partito Democratico, specie nel capoluogo di regione, che non sempre ha remato nella stessa direzione del “suo” Governatore.



Quasi mai – salvo rari casi – le rinunce in politica avvengono per ragioni personali.

Ciò premesso, Pd e centrosinistra, senza di lui, si trovano in mezzo al guado, per di più in una congiuntura che più sfavorevole non si potrebbe immaginare.

Le opzioni ad oggi sul tavolo, a quanto risulta, sarebbero due, entrambe gradite allo stesso Chiamparino.



Una è quella di Daniele Valle, 35 anni, avvocato, giovane enfant prodige del Pd torinese, eletto in Consiglio regionale con 4.800 preferenze, che rappresenterebbe indubbiamente un significativo salto generazionale, ma con tante incognite.



L’altra è quella di Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Granda, anch’egli “homo novus” della politica piemontese.



Anche in questo caso gli ostacoli sono tanti.



Come accoglierebbero i cittadini di Cuneo, che appena un anno fa lo hanno rieletto sindaco al primo turno con oltre il 60% dei consensi, un salto di questa portata?

Gli alleati del centrosinistra, a partire dai Moderati di Mimmo Portas, sono in stato di allerta e gli ammiccamenti con la Lega, pare, stiano andando oltre i convenevoli registrati durante il convegno con la leghista Elena Maccanti di un paio di settimane fa a Torino.



Una partita complessa quella che il centrosinistra si appresta a giocare in vista dell’appuntamento elettorale del 2019, nella quale – rebus sic stantibus - il Cuneese potrebbe giocare un ruolo cruciale.



Se si arrivasse mai ad un derby tra Federico Borgna e Alberto Cirio nessuno potrebbe più sostenere che a farla da padrone in Regione è il “torinocentrismo”.