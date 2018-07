La scelta di vita di Stefania, la più giovane margara della Provincia di Cuneo

Ama la montagna: percepire i rumori del bosco, sentire il sole alla mattina, camminare sotto la pioggia di luglio. Anche se ci sono giorni davvero duri e difficili, giorni in cui chiunque tirerebbe i remi in barca e tornerebbe a casa, è proprio alla fine di quei giorni che si sente fiera di averli vissuti.



Stefania Giusta, 27 anni, di Boves, è oggi la più giovane "margara" in provincia Granda a gestire oltre 130 capi completamente da sola. In questi mesi estivi vive in un piccolo ed essenziale appartamento a Bersezio in Valle Stura.



Era un bambina, quando si è avvicinata alla vita degli animali in montagna insieme ai suoi zii pastori ad Argentera in Valle Stura, anche se fu suo nonno materno nel 1962 a portare per primo il bestiame in questo comune. La sua famiglia è originaria di una piccolissima frazione di Frabosa soprana, i Peirani, ed è da lì che ha inizio la sua storia...



"Non so dire da quanto tempo faccio la margara, perché, di fatto, ci sono nata. Fin da bambina mia madre mi lasciava in estate dai suoi fratelli all'Argentera, e sempre, mi è sembrata la cosa più naturale del mondo: d'estate in montagna e d'inverno a casa.



Quando ho preso la patente, a 18 anni, io e mio fratello Pietro (all'epoca aveva solo 16 anni) siamo venuti su a badare al bestiame di famiglia. Abbiamo affrontato l'esperienza come una sorta di rito di transizione: per quattro mesi abbiamo vissuto in roulotte, su un territorio che conoscevamo solo superficialmente, facendo cose che avevamo visto fare dagli adulti, ma mai fatto in prima persona. È stato difficile ed esaltante. Quella prima estate siamo cambiati tanto, ha segnato per sempre le nostre vite. La cosa che più mi stupisce, ripensandoci, è che ne eravamo consapevoli: sapevamo che i due ragazzi che sarebbero scesi a Valle in autunno, non erano più gli

stessi saliti a giugno"

Per tre anni insieme, Stefania e Pietro, nonostante la loro giovane età si sono conquistati il rispetto dei confinanti di montagna. Li definivano i "maigé moudern", i margari moderni in kye (loro dialetto natio) perché usavano un modo di lavorare diverso dagli altri.



Poi, Stefania ha iniziato a fare la bartender con lavori stagionali in località turistiche, stando lontano dall'Argentera per due anni, anche se tornava sempre per l'ultimo mese nell'alpeggio e per la demonticazione, il margaro era suo fratello Pietro.



Era maggio del 2015, Stefania stava per ripartire, quando si rende conto che il lavoro nella ristorazione a stretto contatto con il pubblico, con quei ritmi serrati la stava cambiando.

Dal momento che conosceva il lavoro e credeva nelle sue capacità, chiese a

suo padre di prendere lei come margara. Non fu tutto rose e fiori. Seguirono litigate e contrasti vivi all'interno della famiglia.

La madre era molto preoccupata: "Una ragazza da sola nella montagna rischia

troppo!". Sosteneva. Come lei la pensavano anche i suoi fratelli.



Stefania con il suo carattere indomito, scelse di rischiare tutto e venire su da sola. Da allora in inverno lavora nel caos delle località turistiche ed è stata anche maitre di sala, inoltre ultimamente ha preso il patentino da accompagnatrice turistica, mentre d'estate è la margara di Argentera.



"La passione per tutte queste cose l'ho presa da mia madre, è lei la vera margara della famiglia. È sempre stata il mio modello, quando scelsi di venire su da sola è stato anche per questo motivo, forse banale, volevo essere fiera e coraggiosa come lo è lei."

Oggi custodisce un vero e proprio alpeggio "in rosa" con più di 130 mucche di razza bianca piemontese (Fassona), tre piccole e mansuete vacche valdostane (Umpa, Caroline e Cobra), una vacca Pustertaler (Puster) e tre bleu belgique (Quebec, Muffi e Cenere), compreso il suo cane Linda.

La sua giornata inizia alle 7 del mattino...dopo aver preparato il pranzo nello zaino và nell'apeggio, controlla che tutto sia in ordine (le bestie siano tutte in salute e che abbiano mangiato a sufficienza, poi si appresta nell'opera di costruzione del recinto serale, raccogliendo eventuali recinzioni ormai inutili. Passa tutta la giornata con le sue mucche.



Mentre loro dormono fa dei lavoretti, mangia pranzo, legge, disegna o scrive. Verso le 17.30 apre la recinzione con l'erba intonsa in modo che per tutta la notte le mucche possano brucare e sfamarsi.



Non tutti i giorni sono uguali, come quelli in cui gli spostamenti sono più difficili, mentre verso il mese di agosto, inizia a fare pascolare le sue mucche fuori dal recinto nel pomeriggio. Se tutto va bene verso le 20.30/21 fa ritorno a casa, salvo gli imprevisti (pioggia, neve) dove rientra solo a tarda sera.



Un lavoro tutt'altro che facile, di impegno e fatica, tutto fatto a mano: i cubi di sale da 10 chili trasportati, le bobine di filo o i picchetti.



I primi margari



Sono stati suo nonno materno, Silvio Peirano, e suo fratello, Franco Peirano, a scegliere di fare i margari per primi. Monticavano a San Giovanni (il 24 giugno) al Colle della Maddalena e scendevano a fine settembre. Ogni anno cambiavano il luogo di arrivo a valle, affittavano la stalla e la casa. "Ogni volta che ci penso mi si riempie il cuore di orgoglio, erano degli uomini senza paura e grandi lavoratori. Trasmisero la

passione di questa vita alla famiglia e anche a mia madre, Maria Maddalena

Peirano. Dopo il matrimonio con mio padre, lei ha continuato a sentire il

richiamo della montagna al punto da convincere suo marito e ricominciare a

pascolare gli alpeggi di Argentera, e così è stato. Sono ormai 25 anni che

portiamo le nostre mucche nel Bosco Grange."

I rischi della montagna



Lavorando sempre e solo all'aperto, senza una stalla in alpeggio, si è esposti a tutte le condizioni atmosferiche. Fortunatamente dal 2015 non hanno più subito attacchi di lupi.



Per Stefania l'incubo peggiore sono gli esseri umani: "Spesso i turisti lasciano liberi dai guinzagli i loro cani, che pensando sia un giochino, vanno nei recinti terrorizzando le mie mucche. É capitato più di una volta che alcuni pensassero bene di passare con dei fuoristrada nel bel mezzo dei recinti: rompendo picchetti, strappando fili e facendo disastri. L'ultima volta, l'anno scorso, quattro uomini sopra un Pick Up hanno distrutto un mio recinto davanti ai miei occhi, ho dovuto sperare se ne andassero senza far del male a me, al mio cane o alle mie mucche"



Le bellezze della natura circostante



Stando nella natura, Stefania, ha avuto la possibilità di vedere la gran parte della fauna selvatica che popola le nostre valli, in tutte le fasi del loro sviluppo. Ha scorto dei piccoli di capriolo o di cervo addormentati in mezzo all'erba alta o nascosti nei cespugli. Le è capitato di incrociare dei branchi (di 15 esemplari) di cervi maschi adulti, correre via, in uno spettacolo unico. O mufloni, che è possibile scorgere solo alle prime luci dell'alba nei piccoli piani vicino alla vetta della montagna.



Una volta un piccolo di marmotta le si è avvicinato così tanto che allungando la mano è riuscita a prenderlo e tenerlo fra i palmi per un attimo.



Perché scegliere questo lavoro



Non esistono altri lavori al mondo che ti permettano di vivere così tanto a contatto con se stessi e con la natura. L'essere da soli può spaventare e, a volte è un limite, ma dà la possibilità di conoscersi in modi che sarebbe altrimenti impossibile.



"Talvolta mi sento come il protagonista del libro 'Into the Wild', mi sembra di trovare nella natura: nuda, selvaggia, spietata, ma giusta contemporaneamente, la risposta alla maggior parte delle mie domande. In questo lavoro si deve essere parte della montagna per poter sopravvivere, se si pensa di poterla dominare si viene sopraffatti"