“Un’estate… agribimbi” per conoscere le “agritate” della Provincia di Cuneo

“Un’estate… Agribimbi” è l’appuntamento che nei prossimi mesi invita le famiglie a conoscere le Agritate della Provincia di Cuneo e del Piemonte per scoprire il servizio dedicato alla prima infanzia, ai bambini dai tre mesi ai tre anni, promosso da Coldiretti e realizzato dalla Cooperativa Linfa Solidale.

Dopo il primo appuntamento della stagione che si è svolto a fine giugno a Briaglia con un laboratorio sul pane, in cui i bambini hanno imparato a impastare i “rubatà”, sono tre le occasioni per conoscere le AgriTate cuneesi nel peculiare “Open Day”: sabato 21 luglio dalle ore 16 alle ore 18,30 a Mellana di Boves, in via Divisione Cuneense 56, l’Agritata Federica aprirà le porte di casa e farà conoscere ai bambini gli animali della fattoria e offrirà loro un’agrimerenda con agrilaboratori a tema, sabato 28 luglio dalle ore 16,30 alle ore 18,30, in via Mons. Ravina Benedetto 11 a Sant’Albano Stura, con l’Agritata Cristina si semina, si travasa e si fa merenda con i prodotti tipici della fattoria; sabato 22 settembre si torna a Briaglia in via Niella Tanaro 5, dove l’Agritata Anna condividerà con i bambini come si fa la vendemmia e per l’occasione allestirà un bel laboratorio con l’uva e letture dedicate ai piccoli ospiti.

Il servizio è attivo nelle province di Cuneo, Torino, Asti e Vercelli.

Nato sul modello delle tagesmutter del nord Europa con un profilo pedagogico improntato a valorizzare il contesto domestico, abbina all’accoglienza in un ambiente familiare, il contesto rurale, con l’orto e la possibilità per i piccoli ospiti di scoprire la stagionalità dei prodotti, di giocare all’aria aperta e di conoscere gli animali dell’azienda agricola. Avviato nel 2012, per rispondere alla carenza di servizi per la prima infanzia nelle aree marginali del territorio, ha formato con un corso teorico-pratico di 400 ore, 55 Agritate, che hanno accolto fino ad oggi oltre 160 bambini.

“Le famiglie possono usufruire del servizio con un orario flessibile, a seconda delle loro necessità – evidenzia Andrea Launo, presidente della Cooperativa – inoltre, le Agritate sono in costante collegamento con il coordinamento pedagogico gestionale del servizio”.

Per maggiori informazioni per chi desidera usufruire del servizio, contattare la Cooperativa Sociale Linfa Solidale (www.linfasolidale.it – info@linfasolidale.it – tel. 0171 447 267 - 3346538866).