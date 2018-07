In arrivo il 42° "Festenal - popoli e culture d'Europa" a Coumboscuro

42° FESTENAL – popoli e culture d’Europa



Sabato 4 agosto, a S Lucio de Coumboscuro

h. 15,30-19 laboratorio di land art e stone balancing per tutti con la partecipazione di Francesco Segreti e Prezzemolo. (gratis - prenotazione info@coumboscuro.org – 349.6774516)

h. 21.00 reading di racconti e poesie nelle lingue d’Europa (con la partecipazione di Natalino Trincheri, Nicola Duberti (?), Francesco Segreti, Gabriel Arneodo, Giulio Repetto e con l’eccezionale intervento musicale del gruppo olandese Snowapple

h 24.00 “Merendo de meso nuech – merenda di messa notte” con soma d’aj e un bicchiere di vino.



Domenica 5 agosto a 1450 m. tra il pilone di Rocca Stella e la Festa del Chiot Rosa

Land art “camminando camminando” aspettando Angelo Branduardi

Al Pilone di Rocca Stella (1450 m.) sulla displuviale tra Coumboscuro (valle Grana) ed il vallone di Rittana (valle Stura), saranno presenti le installazioni di land art “Camminando, camminando” (titolo dello spettacolo di Angelo Branduardi, atteso a Coumboscuro il 26 agosto) realizzate da Valerio Alberto Cervelli e Francesco Segreti, poste sul passaggio delle Traversado del Roumiage 2018. L’istallazione in quota, realizzata in collaborazione con “La bruna – caseificio di montagna”, è in contemporanea con la “Festa del Chiot Rosa”, da cui dista 40 minuti a piedi. Chi sale a Rocca Stella per vedere l’istallazione, può approfittare della polentata per il pranzo e il concerto del gruppo olandese Snowapple alle ore 15.00.



SU ANTICHI SENTIERI PER SENTIRE ANGELO BRANDUARDI

Intanto, in previsione del concerto di Angelo Branduardi di domenica 26 agosto a Coumboscuro, i volontari del Roumiage stanno mettendo in sicurezza i sentieri e la segnaletica che dalla valle Stura (zone di Rittana, Valloriate, Demonte) portano a Coumboscuro. Si tratta della ripresa dei percorsi intervallivi d’incontro e scambio, in piena sintonia con il pensiero di riscoperta del “futuro antico” caro all'artista lombardo. Tutti gli itinerari saranno indicati su siti e segnaletica dedicata.



RITTANA / COUMBOSCURO – DUE POLI D’ARTE DA VISITARE

Aperte le rassegne espositive sino a fine agosto:



Rittana: “Natura! Un piccolo repertorio” – (2 giugno / 2 settembre)

A cura di Roberto Baravalle. Espongono: Rodolfo Allasia, Corrado Ambrogio, Vesna Bursich, Alessia Clema, Coco Cano, Valter Falco, Piero Gilardi, Pier Giuseppe Imberti, Corrado Odifreddi, Marco Porta, Silvio Rosso, Santo Tomaino, Guido Vigna, Guido Villa. “Ego Bianchi e il disegno, una ragione di vita” a cura di Enrico Perotto, 37 disegni del grande artista cuneese Ego Bianchi.

“Sergio Unia, sculture” bronzi di Sergio Unia



Coumboscuro: “De pintre e de coulour” - (8 luglio / 6 agosto)

Dedicata ai pittori montanari sconosciuti delle Alpi cuneesi. Pierpaolo Giraudo di Entracque, Claudio Giordano di Vernante, Durbano Paolo “Bruso” di Frise, valle Grana. A questi si affianca la figura di Lorenzo Arneodo (1893 / 1943), padre del poeta di Coumboscuro Sergio Arneodo, le cui opere sono esposte per la prima volta. L’opera di Sergio Unia “Annunciazione” annuncia la nuova stagione d’arte per la prossima estate 2019 tra Rittana e Coumboscuro.



INFO

Coumboscuro C. P. tel. +39.0171.98707- info@coumboscuro.org – www.coumboscuro.org

Comune di Rittana - tel. +39 0171 72991 / rittana@vallestura.cn.it / www.comune.rittana.cn.it