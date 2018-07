La storia dei deejay underground italiani a Le Vele di Alassio

Un'altra settimana ricca di spettacolo a Le Vele ad Alassio, ecco il programma giorno per giorno:

Mar 17/07: Touch Me! w/ Headhunterz at Le VeleLe Vele Alassio presenta Touch Me!, serata dedicata al movimento social-popolare, dai deejay che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica in Italia fino a toccare le nuove realtà che spopolano nelle grandi arene dei festival in giro per il mondo. Questo martedì international superstar dj: Headhunterz. L'ingresso è in riduzione entro le ore 00:00 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo! https://www.facebook.com

Mer 18/07: Change Your Mind w/ Apollonia at Le Vele

Le Vele Alassio presenta Change Your Mind, serata dedicata alla musica elettronica con ospiti di fama internazionale. Questo mercoledì special guest djs: Apollonia. Resident djs: Jonny N' Travis e Francis Key. L'ingresso è in riduzione entro le ore 00:30 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo!

Gio 19 Luglio: Le Vele Alassio meets OftenIl party Hip/Hop-Trap simbolo di Torino! Anche quest'anno tornano nostri ospiti a Le Vele Alassio i ragazzi di Often! L'ingresso è in omaggio per le donne e ridotto per gli uomini entro le ore 00:30! Vi aspettiamo!https://www.facebook.com

Ven 20 Luglio: Le Vele Alassio presenta Fedez Troppe parole sarebbero superflue! Siamo orgogliosi di presentare un evento assolutamente esclusivo! Venerdì 20 luglio special guest star: Fedez! Una notte al mare, una notte ad Alassio, una notte italiana! Vi aspettiamo!https://www.facebook.com

Sab 21 Luglio: Le Vele Alassio - The Classic Saturday NightLe Vele Alassio - The Classic Saturday Night , ed il titolo dice tutto: il leggendario sabato notte della Riviera ligure di Ponente firmato Le Vele Alassio! L'ingresso è in riduzione entro le ore 00:00 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Arrivate presto, fate festa insieme a noi e aspettiamo l'alba insieme!https://www.facebook.com