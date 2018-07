Lauree in Musica elettronica e Tecnico del suono al Conservatorio di Cuneo

Ultimi giorni (scadenza il prossimo 4 Agosto) per le iscrizioni ai Corsi di Laurea METS-Conservatorio di Cuneo.

Le Lauree Universitarie dell’Ateneo cuneese, spendibili per i concorsi pubblici e riconosciute in tutti i paesi dell’Unione Europea, sono accessibili con Diploma di Scuola superiore, per la laurea di primo livello (di durata triennale), o accessibili con una laurea triennale per che voglia specializzarsi col secondo livello (di durata biennale). Gli indirizzi sono due sia nel triennio che nel biennio: al triennio si può scegliere tra composizione elettronica (sound art, live-set e improvvisazione, installazioni, sonorizzazioni per video) e tecnici del suono (registrazione, editing, mixing e mastering della musica pop, rock, jazz e classica), mentre chi vuole continuare gli studi specializzandosi può scegliere tra una laurea in composizione e sound design e una nuovissima laurea (in fase di approvazione ministeriale) in ingegneria del suono e multimedia.

Per info, faq, contatti ed iscrizioni consultare il sito web: www.metscuneo.it

METS sta per Musica Elettronica & Tecnici del Suono, acronimo che riassume i due indirizzi principali dei corsi di Laurea del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio di Cuneo. Il Dipartimento è nato nei primissimi anni Duemila, costituendo da allora una delle eccellenze del Conservatorio piemontese, sia per la qualità della didattica, affidata a professionisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, che per le attività collaterali (produzioni, concerti, installazioni, live-set, scambi …) intraprese sia sul territorio locale che in ambito internazionale.

METS fa infatti parte di un network di partners di assoluto prestigio, tra cui l’Università di Stanford, la Mc-Gill University di Montreal, lo ZKM di Karlsruhe (uno dei maggiori centri di arte multimediale in Europa) The University of Manchester e molte altre. Oltre ai progetti ERASMUS+ che permettono agli studenti METS di frequentare periodi di studio in altri atenei europei, per gli studenti METS sono attivi anche Job Placement in studi di registrazione ed enti di produzione musicale esteri, grazie ai quali in passato nostri studenti hanno potuto effettuare stages, tra gli altri, negli studi di registrazione Real World di Peter Gabriel in Inghilterra.

Nella sua storia METS ha preso parte anche dal punto di vista esecutivo a prestigiosi festival, tra cui la Biennale Musica di Venezia, e gli studenti hanno preso parte ad incisioni discografiche per etichette quali, tra le altre, la newyorkese Tzadik Records.