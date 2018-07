Bitumatura strade a Busca: lavori concentrati nelle frazioni

Gli interventi riguardano via Bonaria in frazione Bosco per un tratto di 275 metri, via Defesio in frazione Attissano (380 metri), via Tanaro in frazione San Barnaba (100 metri), strada di Valmala (400 metri), strada Margaria in frazione Castelletto (240 metri), via Morra San Giovanni in zona Ponte Stretto (400 metri), strada Madonna del campanile (265 metri), via Vecchia di San Vitale (400 metri).



Inoltre la Telecom sta provvedendo a proprie spese alla stesa dei tappeti nei tratti interessati dalla posa della fibra ottica nei seguenti tratti: in frazione San Chiaffredo via dei Gossi e via Lerda, in frazione San Rocco via Ticino, in frazione Bosco nei pressi delle ex-scuole e nel concentrico in via Valentino, via Trimaglio, piazza Diaz, corso Giolitti, corso XXV Aprile, corso Romita.



Infine, l’Acda (la società che gestisce l’acquedotto cittadino), in seguito della posa di diversi nuovi tratti di rete sta provvedendo ad appaltare la stesa dei tappeti di ripristino in frazione Castelletto, in via Ceresa e in frazione Bosco, in via Tetto Nuovo.