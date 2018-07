Per sessanta lunghissimi secondi, Cuneo è piombata in un silenzio surreale (VIDEO E FOTO)

È scattato questa sera - mercoledì 18 luglio - il #cifermiamosolounminuto, il flashmob organizzato da Confcommercio Cuneo che, appunto per un solo minuto, ha bloccato le attività commerciali del settore della somministrazione e pubblico spettacolo. Sessanta secondi durante i quali titolari e dipendenti di bar, ristoranti, locali di intrattenimento, sono rimasti immobili, come bloccati per una strana magia, smettendo di fatto di lavorare: di fare caffè e prendere ordinazioni al tavolo, di servire i piatti in tavola e riassettare le camere di albergo. Una fotografia surreale, che ha fatto sprofondare per sessanta secondi tutta la città in un silenzio e in un immobilismo surreale. Il #cifermiamosolounminuto - per avere ancora più effetto e sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica - si è svolto in occasione della cena “Mille luci nel piatto” in via Roma, nell’ambito dell’Illuminata.

“Un’iniziativa simbolica ma non polemica - ha precisato il presidente provinciale Confcommercio Cuneo Luca Chiapella -, nell’ambito del dibattito che coinvolge l’Amministrazione e i gestori dei locali sulla possibilità di montare gli altoparlanti all’esterno per diffondere la musica e proporre spettacoli dalle 19 alle 24. Possibilità vietata, a meno di deroghe, da un regolamento di polizia locale datato 1999, che ha portato a una serie di controlli, in orario serale, da parte degli agenti municipali che hanno fatto smontare le casse nei dehors di 4 locali. Sollevando non poche polemiche e reazioni”.

Attraverso questa iniziativa, Confcommercio Cuneo ha voluto: “far vedere come sarebbe una città nel silenzio, senza quella che non chiamerei movida, ma diritto al lavoro dei nostri esercenti - ha spiegato il presidente Chiapella -. Una città che si definisce turistica, non può non trovare un equilibrio tra il diritto al riposo dei residenti e le esigenze di chi vuole soltanto lavorare nei due mesi estivi. Naturalmente - ha concluso precisando Chiapella -, Siamo per il rispetto delle regole, ma deve sempre prevalere il buonsenso”.