Assicurazione auto: slittano gli sconti obbligatori per gli automobilisti con scatola nera

A causa della mancata emanazione dei decreti attuativi ministeriali l’assicurazione auto non andrà ancora incontro al previsto taglio dei canoni, previsto in origine per il 9 luglio. Rimangono infatti da definire alcuni dettagli tutt’altro che di scarsa importanza, tra cui anche la definizione precisa di alcolock, il dispositivo che impedisce alla vettura di avviarsi se il tasso alcolemico nel sangue del guidatore supera le soglie di legge, e che è uno dei modi per ottenere gli sconti.

Durante l’esposizione delle proprie Considerazioni che accompagnano la Relazione sull’attività 2017 dell’autorità di vigilanza sulle assicurazioni, il presidente dell’IVASS Salvatore Rossi ha infatti fatto sapere che la scadenza del 9 luglio non ha significato nessun cambiamento vincolante per quanto riguarda l’ammontare delle polizze: l’Istituto infatti ha già emanato nello scorso marzo il regolamento che prevede gli sconti ed è «pronta a svolgere il resto degli adempimenti che la legge gli assegna, ma attende per questo i necessari decreti ministeriali attuativi». Il tutto in un’ottica che sempre più si orienta verso l’abbandono progressivo del bonus-malus – meccanismo che ormai ha fatto il suo tempo, anche per i cambiamenti sociali verificatisi in Italia negli ultimi decenni e per le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. In altre parole, si va verso la definizione di un rating unico per ogni guidatore, in modo da rendere più “su misura” il pagamento del premio.

C’è però una consolazione: in realtà, il ritardo non comporta problemi sostanziali, perché nella definizione dei criteri l’IVASS si limita a prendere atto degli sconti medi praticati in passato dalle compagnie e li ripropongono come obbligatori per il futuro, cosa che presumibilmente sarebbe comunque accaduta. Inoltre, va ricordato che secondo la legge sulla concorrenza, quella che ha introdotto gli sconti obbligatori, l’obbligatorietà riguarda solo l’entità del ribasso e non anche l’offerta di polizze con scatola nera.

Campo libero, insomma, per le compagnie di assicurazioni, che continueranno a spingere per l’adozione delle scatole nere soprattutto nelle province dove si verificano più incidenti e soprattutto c’è maggior rischio di frode, come quelle del Sud Italia.

Secondo il regolamento dell’IVASS, quando verranno emessi i decreti attuativi che comporteranno l’adozione degli sconti obbligatori sulle polizze auto da parte delle compagnie, saranno previste riduzioni per chi:

• accetta l’ispezione preventiva del veicolo

• installa sulla vettura scatola nera o black box

• opta per l’alcolock.

Da ricordare che è previsto anche uno sconto ulteriore per chi abita nelle province dove la polizza media è più elevata a causa della maggior incidenza di sinistri e di frodi: destinatario è chi accetta l’installazione della scatola nera e negli ultimi quattro anni non ha provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria. Tutto, naturalmente, rimandato a quando gli sconti diventeranno obbligatori una volta per tutte.