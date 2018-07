"Sì di Venere, No di Marte": ultimi due spettacoli a Busca

Sarà stato il desiderio di stare insieme per un po’ di sere sorridendo e condividendo, sarà stato il titolo così particolare, sarà stato il bel clima estivo di Busca ai piedi di monti e colline o il fascino di un centro storico intatto; in ogni caso il fatto è che la rassegna estiva di teatro e circo “Sì di Venere no di Marte” dei primi due anni è stata un successo.

E così si ripropone: i venerdì 20, 27 luglio in Piazza della Rossa ci sarà di divertirsi, emozionarsi o rimanere a bocca aperta per lo stupore.

“Sì di Venere no di Marte” in quanto titolo, se ci ricorda semplicemente che gli spettacoli saranno appunto tutti di venerdì dall’altro si trasforma, mitologicamente e in senso lato, in inno all’amore e rifiuto della violenza. Gli spettacoli saranno ad ingresso libero con la possibilità del cappello finale a discrezione e piacere del pubblico.

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno al Teatro Civico di Busca.

Venerdì 20 luglio ore 21.30 Juriy Longhi in “Ascesa” di e con Juriy Longhi regia di Philip Radice e Domenico Lannutti Un Baba, grande maestro di vita. Un adepto, suo fedele discepolo. La crescita spirituale dell'uomo verso una nuova consapevolezza, in cerca della vera e definitiva illuminazione..un viaggio attraverso il circo, il teatro e gli stati della mente….a cavallo di una corda….. http://www.bubblecirkus.net

Venerdì 27 luglio ore 21.30 Ghiss Bross in “La vera storia di Cappuccetto Rosso” come nessuno l'ha mai raccontata! Cappuccetto è davvero una brava bambina? Quale mamma manderebbe la sua bambina da sola nel bosco? Il Lupo è così cattivo come lo dipingono? Ma soprattutto...perché la nonna è andata a vivere da sola in mezzo al bosco?? I due sconclusionati e assurdi attori stravolgono la classica fiaba rivoltandola e distorcendola, rendendola al contempo più vicina al nostro mondo contemporaneo, in cui i personaggi si presentano come caricature del nostro quotidiano…non la solita fiaba! GHISS BROSS (progetto di arte democratica): Sara e Simone Ghirlanda, fratelli con la passione per la creatività e le sue varie forme di espressione, insieme alla loro innata tendenza alla ricerca, hanno gradualmente tracciato il loro percorso formativo spaziando dalle arti visive a quelle performative. Questa duplice esperienza professionale confluisce in GHISS BROSS, progetto di “arte democratica” (arte accessibile a tutti) nato nel 2010 per dare forma, colore e movimento ai loro sogni deliranti litigando, giocando, creando, smontando e sognando…così come succedeva da bambini!