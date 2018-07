Istituto Alberghiero Giolitti Bellisario di Mondovì: la buona scuola esiste

Egregio Signor Direttore,



Le scrivo queste righe nella speranza che possano essere pubblicate,

affinché i miei pensieri vengano condivisi con i suoi lettori ed arrivino

al loro cuore. L’estate è nel pieno del suo splendore e nessuno si ricorda

l’anno scolastico passato e meno ancora pensa a quello che verrà….



Io sono la mamma di uno studente dell’Istituto Alberghiero Giolitti

Bellisario di Mondovì e l’anno passato è stato colmo di problematiche ed

ostacoli da superare. Ciò che è successo alla “nostra” scuola (sì

“nostra”…perché quando si ha un figlio che va al Giolitti, la scuola

diventa di tutta la famiglia!!!!) è stato tremendo, inaspettato, violento

ed ha causato tante difficoltà ai docenti, agli alunni, alle famiglie…a

tutti quanti. Ma ciò che io ho trovato in quelle persone è stato

altrettanto inaspettato e …meraviglioso. Per spiegarmi, vorrei citare il

brano di un libro (se mi è concesso, senza fare nessuna pubblicità) di uno

scrittore e professore straordinario :



“Sogno una scuola, Giacomo, che si occupi della felicità degli individui;

e non intendo un luogo di ricreazione e di complicità tra docenti e alunni,

ma uno spazio in cui ognuno trovi il dono che ha da fare al mondo e cominci

a lottare per realizzarlo, in cui ciascuno trovi un’ispirazione che abbia

la forza di una passione profonda, che gli dia energia per nutrirsi di ogni

ostacolo. Sogno una scuola di rapimento, una scuola come bottega di

vocazioni da coltivare, mettere alla prova e riparare. Una scuola in cui

l’insegnante sia il postino che porta le lettere di altri all’indirizzo di

ogni studente. La scuola che ciascuno di noi ricorda in quel professore

speciale, che ci ha guardato come **qualcuno** e non come qualcosa,

cominciando così a farci fiorire”*



…..Ecco…io …QUELLA SCUOLA ..l’ho trovata. Perché il Giolitti non è solo una

bottega di talenti e voglia di fare, di studio dinamico e lavoro duro, di

professionisti e fatica, di sogni e di passione……ma è un luogo di sviluppo,

di crescita, di condivisione ed ascolto. Non credevo possibile incontrare

certi professori, perché pensavo esistessero solo nei libri e nelle

speranze. Ed invece, ciò che abbiamo scoperto al Giolitti è stato un gruppo

di dirigenti e di docenti, che in ciò che fanno ci credono, sul serio…e ai

ragazzi ci tengono, sul serio. Hanno “sfornato” nel corso degli anni

professionisti con la “P” maiuscola ed in un’epoca di disoccupazione, di

difficoltà , di smarrimento degli ideali e di poca voglia di faticare, i

ragazzi del Giolitti sono un fiore all’occhiello. Perciò, se ora stanno

passando un periodo difficile e, malgrado tutto, non hanno mollato mai,

andrebbero presi ad esempio e aiutati…Spero che le autorità e tutte le

persone che ne hanno il potere, malgrado le difficoltà, la burocrazia, gli

ostacoli da superare, l’impegno economico, riportino questa scuola allo

splendore che merita e che è sempre stato suo. Grazie."



La mamma di uno studente…con orgoglio.