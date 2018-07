E' necessario andare oltre i vitalizi

La legge 8 agosto 1995, n. 335 riforma Dini è una legge della Repubblica italiana, che stravolse il sistema pensionistico.



Uno spartiacque che il 31 dicembre 1995 per chi, non avendo 18 anni di lavoro, rientrava nel contributivo, poi nel 2011 arriva la ghigliottina della Fornero e i sindacati dov'erano, in piazza? Neanche per sogno, silenzio e pedalare.



Nell’intermezzo arriva Prodi, e scatta il trucchetto molto semplice: con la legge 564 del 1996, (legge TREU) la base per il calcolo della pensione dei sindacalisti è costituita soltanto dall’ultimo mese di stipendio percepito. In questo modo: per un sindacalista è sufficiente distaccarsi pochi mesi, o anche uno soltanto, facendosi riconoscere dal sindacato uno stipendio aggiuntivo alto, per poi avere accesso per il resto dell’esistenza ad una pensione calcolata come se quello stipendio fosse stato percepito per tutta la vita lavorativa., risultato: l’intera pensione del sindacalista pesa sulle spalle dell’Inps, e quindi dei cittadini.



A portare all’attenzione dei cittadini cuneesi l’esistenza della legge 564 e i privilegi che essa nasconde è stata la notizia di cronaca giudiziaria pubblicata ieri da questa testata, quattro sindacalisti dello SNALS, di cui uno per anni segretario provinciale e non solo, sono a processo per truffa ai danni dello stato, semplicemente perché, a quanto si legge, non accontentandosi di avvalersi di una norma al limite del surreale, avrebbero pensato bene di attribuirsi retribuzioni fittizie.

Caso giudiziario unico in Italia, nonostante vari servizi televisivi su Bonanni.

Sta di fatto che pur percependo le somme per un mese soltanto è come se la retribuzione fosse stata percepita per l’intera pregressa attività lavorativa quindi se mi aggiungo 3000 euro al mese incasso per tutta la vita almeno 2500 euro di pensione in più al mese, una sorta di vitalizio, tradotto una pensione da 1500 si trasforma, come per incanto, in 4000 euro mensili

Questo escamotage, tutto a favore dei sindacalisti, è stato pensato da Tiziano Treu nel 1996 durante il governo Prodi, lo stesso Treu fu poi successivamente nominato dal buon Renzi commissario dell’INPS

Cosa dice il sindacato?

L’Ex segretario generale Snals, certo Marco Nigi, durante un servizio delle jene aveva reagito con violenza all’accusa di essere un privilegiato. Infatti quando gli chiesero spiegazioni sul fatto che, 8 mesi prima di andare in pensione, si era alzato lo stipendio a 8 mila euro assicurandosi quindi il diritto ad una pensione d’oro, se la diede a gambe levate.



Più disponibili, ma spiazzati l’ex Luigi Angeletti della Uil e Susanna Camusso della Cgil. Angeletti dichiarò (sic) di ignorare l’esistenza della legge ma che, se davvero le cose stanno così, si tratta di «un privilegio da eliminare», visto che la legge «avrà permesso, francamente, una cosa inaccettabile».



La Camusso invece dichiara di conoscere l’argomento e ha afferma: “Il problema non è la legge, ma evitare e perseguire gli abusi” cosa che sta accadendo a Cuneo, unica sede giudiziaria che ha aperto un'inchiesta.



Visto che i numeri urlano di «privilegi e abusi», cosa aspetta il Parlamento “del cambiamento” ad eliminare questa incredibile nor



Piercarlo Malvolti