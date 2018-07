L'appello di Anna Mantini ai vertici femminili dello Stato: "Donne vittime anche di leggi che le colpevolizzano anziché tutelarle"

Gentile Direttore,

con l'arrivo della stagione estiva cresce statisticamente il pericolo, per le donne soprattutto, di subire aggressioni o violenze sessuali. Premesso che l'attuale Governo sta lavorando con impegno per invertire la tendenza agli sbarchi illimitati in territorio italiano lasciata in eredità da quattro anni di esecutivi di centrosinistra, resta il fatto che in molte delle nostre città e località di vacanza il rischio di imbattersi in brutti incontri resta altissimo.

Rischio reso ancora più intollerabile da talune interpretazioni della già carente legislazione penale e procedurale in vigore, le quali tendono a colpevolizzare la donna come presunta provocatrice di altrui istinti selvaggi: la donna è "colpevole" per aver bevuto un bicchiere di troppo, per essersi trovata in spiaggia con il proprio fidanzato in una notte d'estate o perché da sola stava aspettando un bus a tarda sera di rientro dal lavoro.

A differenza di chi interpreta o applica le leggi in questione, le vittime di abusi e violenze non possono permettersi autisti o scorte, quindi - se da una parte occorre sì adottare comportamenti preventivi - dall'altra non si può rinunciare alla propria libertà solo perché qualche "belva" è stata, in questi anni, fatta arrivare sul nostro territorio e lasciata libera di circolare senza alcun controllo da parte delle autorità e dei soggetti che, oltre all'accoglienza, avrebbero dovuto e dovrebbero garantire la sorveglianza su tali soggetti.

Ho già avuto modo, e lo ribadisco qui, di augurare buon lavoro alla Presidente del Senato Avv. Casellati, auguri che estendo al Ministro Avv. Bongiorno di cui ho apprezzato l'impegno contro lo stalking: due giuriste competenti e sensibili, che alla declinazione femminile delle proprie cariche istituzionali ("presidenta" piuttosto che ministra) tendono a preferire che a essere declinato al femminile sia un concreto impegno contro ogni forma di violenza contro le donne.

Per questo motivo, e per non consegnare alle cronache estive nuovi ulteriori drammi - spesso irreparabili a livello fisico - di donne violate sul piano fisico e/o sessuale, drammi che colpiscono anche le loro famiglie, l'appello che mi sento di rivolgere - anche nella mia qualità di componente della Consulta femminile regionale e di vicepresidente di Expo Elette - è a far sì che vengano rimosse dalla legislazione vigente tutte quelle zone grigie dalle quali derivano interpretazioni aberranti e finalizzate a tacciare la donna di essere una provocatrice: chi subisce un abuso o una violenza sessuale è SEMPRE E SOLO una vittima, e il suo carnefice è SEMPRE E SOLO un colpevole con tutte le aggravanti.

Grazie,

Anna Mantini - Capogruppo Lega Fossano e componente Consulta femminile regionale