“Ora che la ‘Sagra della frittella’ è salva, si troverà tempo per economia e sviluppo locale?”: così il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni

“Della questione stagionali non ci si occupa perché non è vero che servono 7000-9000 dipendenti all’anno, non tutti residenti in zona, per raccogliere la frutta del saluzzese come sostengono invece gli stessi imprenditori locali. È tutta una manfrina, per altro mal gestita che si inventa l’Amministrazione comunale di Saluzzo”.

Sulla propria pagina Facebook, Mauro Calderoni, primo cittadino saluzzese, commenta così l’emanazione della nuova direttiva ministeriale sulle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.

Una “manovra” che semplifica, in parte, la normativa, demandando ai sindaci la valutazione circa la necessità di convocare, o meno, la Commissione vigilanza, sulla scorta del piano di sicurezza redatto dai comitati organizzatori.

Il commento di Calderoni, che non entra nel merito della semplificazione normativa, è tutto rivolto – senza mai citarli - agli esponenti della politica locale, prevalentemente leghisti, in prima linea per la nuova direttiva, raccogliendo le richieste delle tante realtà organizzative del territorio.

Gli stessi, come si deduce dalle parole del sindaco, che in questi mesi, non ultimo qualche giorno fa, sono giunti in Città per contestare aspramente la politica messa in campo dall’Amministrazione comunale per la gestione dell’accoglienza degli stagionali. Gli stessi che non hanno preso parte all’incontro indetto dal sindaco in Comune, e aperto anche ai Parlamentari.

“Il tempo per il ‘salva sagre’ invece si trova. – aggiunge Calderoni - Ora che la ‘Sagra della frittella’ è salva, tanto ci dovranno pensare i sindaci come prima, si troverà il tempo per affrontare le questioni legate all’economia ed allo sviluppo locale?”.