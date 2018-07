La triste storia del gigante gentile Luchy

Luchy e' uno splendido maremmano maschio, giovane, fantastico e molto equilibrato che viveva fino a poco tempo fa, felicemente in famiglia insieme alla bipede e ad una meravigliosa cagna incrocio labrador!

Come tutti i maremmani è imponente nel suo candore, si esprime con un latrato tonante e fissa negli occhi i passanti!

Tempo fa, due o tre volte e' fuggito dal suo cortile, come spesso accade in campagna dove tutti i quattro zampe sognano una corsa nel verde. Non ha arrecato nessun danno né a persone, né ad animali, ma alcuni passanti sostengono che li avrebbe spaventati!

A volte la sera abbaiava con il suo vocione roco perché essendo un cane, e' programmato a fare la guardia al suo territorio!!

A qualcuno però il suo comportamento, non è gradito e così è partita una petizione per far allontanare Luchy

È doveroso fa notare, per diritto di cronaca, che in campagna volpi, lupi e cinghiali circolano spesso serenamente per le strade e si cerca di tutelare giustamente tali specie. Si noti che moltissimi cani, gatti e mucche maltrattati NON vengono tolti ai proprietari crudeli o trascurati.

La perizione però ha raggiunto il suo obiettivo e Luchy.... è stato “arrestato” e portato in canile.

Ma i nemici del gigante buono sono riusciti a smuovere le istituzioni che hanno ordinato L'ARRESTO DI LUCHY AL CANILE!

Ora da due interminabili mesi Luchy e' in gabbia al Pinco Pallino di Fossano (Cuneo)

E' un cane SUPER DOCILE ED EQUILIBRATO NON HA NESSUN PROBLEMA COMPORTAMENTALE E' OBBEDIENTE ED E' BELLISSIMO!

NON PUO' RITORNARE A CASA SUA ( LA PROPRIETARIA LO RIVUOLE E VIENE A VISITARLO QUOTIDIANAMENTE)

NON PUO' ESSERE ADOTTATO.

E' AGLI ARRESTI FINO AL GIUDIZIO DEL PM

CI PROVIAMO NOI A DIFENDERLO!

I CARBONARI ORA LI FACCIAMO NOI!

VI INVITIAMO TUTTI A VENIRE A CONOSCERLO E POI A SCRIVERE AL COMUNE E NEL GRUPPO FB DI SAVIGLIANO PER PROVARE A SOLLECITARE IL SUO RITORNO A CASA.

GRAZIE A TUTTI X L'AIUTO VI ASPETTIAMO!

Chiunque intanto può scrivere a :comune.savigliano@legalmail.it