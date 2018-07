Primi segnali positivi per l'edilizia dal 2013, Confindustria: "Clima generale positivo, ma c'è un calo sulla redditività" (VIDEO)

Nell'indagine, Confindustria ha chiesto alle aziende se fossero ottimiste o meno riguardo a determinati indicatori economici. Le imprese che si definiscono ottimiste sono di più di quelle pessimiste, così come nel rapporto del trimestre precedente. La differenza tra ottimisti e pessimi però è in calo. L'unico dato in cui ci sono più pessimisti è quello relativo alla redditività che è passato dal meno 1,1% al meno 1,9%.

Gli altri campi in cui sono state intervistate le trecento imprese sono la produzione totale, i nuovi ordini, gli ordini export e l'occupazione. La differenza tra ottimisti e pessimisti a proposito della produzione è passata dal 20,8 al 12 per cento. Quella per i nuovi ordini è passata dal 19,8 al 10,3 per cento e quella per l'occupazione dal 12,3 al 9 per cento. Rispetto all'export invece le aspettative sono migliorate e il saldo ottimisti-pessimisti è cresciuto dal 6,7 al 9 per cento.

Altri dati sono che il ricorso alla cassa integrazione è in forte calo. Adesso interessa il 3,9 per cento delle aziende. Il trimestre scorso interessava il 7,1 per cento delle aziende e a inizio anno il 12,6. L'utilizzo degli impianti è in crescita e ha superato il 75 per cento. Un altro aspetto positivo è la riduzione dei tempi di pagamento che sono di 80 giorni in media.