Fossano: viabilità modificata per lavori

Sono pervenute al Comune di Fossano alcune richieste per l'esecuzione di lavori sulle strade cittadine.

I richiedenti sono le società che garantiscono i servizi sul territorio, come Italgas, Egeyo e Alpi Acque. Approfittando del periodo estivo e prima dell'apertura delle scuole prevista per lunedì 10 settembre, su indicazione del Sindaco, sentita la Giunta comunale, sono stati pianificati e autorizzati alcuni interventi per la cui realizzazione si renderà necessario modificare parzialmente la viabilità cittadina.

I primi lavori in elenco riguardano le zone in prossimità delle scuole e maggiormente interessate dal fenomeno del pendolarismo che nel mese di agosto in genere subisce una sensibile flessione. La situazione è stata valutata dal Comando di Polizia Locale che ha adottato i provvedimenti indispensabili.

Le soluzioni scelte sono funzionali alla sicurezza dei cantieri e finalizzate a contenere al massimo i disagi per gli utenti. I primi cantieri partiranno nella mattinata di lunedì 23 luglio e proseguiranno nelle diverse zone della città fino ad autunno inoltrato.

Per agevolare gli spostamenti di chi rimane in città nel mese di agosto, si riassume brevemente il quadro dei cantieri previsti:

1) Via Salita Salice da via Monviso a via Marene- dal 23.07 al 17.08, regolazione del traffico con semaforo - dal 17.08 al 07.09 conclusione dei lavori in via Salita Salice e inizio cantiere in via Paglieri. Ditta appaltatrice: Falf per conto di ITALGAS. In autunno saranno aperti cantieri per la sostituzione degli elementi in ghisa della rete di distribuzione del gas in via Cherasco, via Monviso, vicolo Orfanotrofio, via I Maggio e via Risaglia. Anche un tratto di viale Regina Elena sarà interessata da lavori.

2) via circonvallazione -incrocio via Chiarini dal 24.07 al 10.09: sono previsti rallentamenti per la costruzione della nuova rotatoria con accesso nell'area industriale dai controviali;

3) via Orfanotrofio da viale della Repubblica a via Novara chiusura totale dal 23.07 al 27.07; - Via Marene - via Staffarda -via Santa Marta dal 30.07 al 10.08: sono previsti restringimenti della carreggiata e modifiche alla viabilità Lavori di Egeyo srl;

4) Via Savona e via Bordighera dal 23.07 al 27.07 - Largo Camilla Bonardi, chiusura di via Bava San Paolo da via Michelini, dal 06.08 al 10.08 Sono previsti successivi interventi in corso di programmazione in via Ancina, via Monfalcone, via Michelini e via Barotti. Ditta appaltatrice: Ghione per Alpi Acque

5) Via Garibaldi da via Bava San Paolo a via Roma dal 06.08 fino a conclusione cantiere per i lavori di realizzazione dell'area pedinale;

6) Si sta inoltre lavorando alla definizione del programma per l'asfaltatura di via Fraschea che concluderà il cantiere per la realizzazione della nuova pista ciclabile in via Torino.