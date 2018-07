Pittura da mangiare: until the end of the Warhol

Penetrare nel centro commerciale superando i gonfiabili a scivolo per i bambini (zoomorfii e parkinsoniani allo sciocco estivo) ignorando il cinema all’aperto steso ad asciugare come la mutanda più grande del mondo, quindi avventurarsi nel labirinto di scaffali ben attenti a non incrociare lo sguardo vorace dei promoter in scontistica cellulare: il soffitto tubolare, che sembra la griglia in plastica d’una sorpresa Kinder, immobilizza l’aria a venti gradi Celsius e commesse col guanto da tendinite roteano merci ad impulsi elettrici trasformando l’atmosfera in una battaglia a Space Invaders fra invisibili e schizofrenici gamers.

Guadagnare il reparto della xenogastronomia e, inginocchiandosi con scoppio di mitraglia ai menischi, iniziare a frugare fra scatole di noodles e chili, senape di Digione e infinite varietà di tabasco mentre un indice ci tamburella a una spalla con la solerte perfidia d’un polpastrello di Geova su un campanello.

“Posso aiutarla?”

Il commesso, con un tic da esaurimento nervoso all’occhio destro e una t-shirt pezzata che l’aria condizionata muterà in una cervicale così potente da somigliare al dèja vu d’un’impiccagione, ci fissa gentile come un dottorando in scadenza di borsa di studio.

“Sto cercando un prodotto americano, la zuppa Campbell’s di Andy Warhol.”

“La marca è Warhol?”

“Warhol era il pittore.”

“Quello che ha disegnato l’etichetta?”

“Campbell’s. La marca è Campbell’s.”

Mentre il commesso chiama in magazzino proprio chiederselo perché continuare a sopravvalutare la gente e a sottovalutare noi stessi quando operando alla rovescia avremmo potuto ambire a un volo (Fabio) letterario almeno(pausa) a sei zeri.

“Mi spiace, non c’è”, esala l’uomo pezzato con la palpebra veloce come un’ala di colibrì.

Uscire dall’ecomostro mancato schiaffeggiati dai trentotto gradi e dalle nostre ambizioni culturali punite quindi dirigersi sull’asfalto disciolto come liquirizia verso un altro centro commerciale spiaggiato nella più remota periferia come un illusorio santuario o un tir a 90000 watt devoto a Padre Pio.

Quando nel 1962 Andy Warhol serigrafò (e serializzò) 32 barattoli di zuppa Campbell’s su tela e li espose su una mensola bianca per riprodurre un effetto da supermarket, poneva le basi della pop-art e sacralizzava uno dei maggiori prodotti di largo consumo d’America sancendone l’indiscussa universalità ma al tempo stesso criticando, con un’ironia fredda e di superficie, la standardizzazione dell’uomo attraverso la standardizzazione d’un’opera d’arte.

Un esercito di automi compra (e pensa) in serie, adora (e ama) in serie non scambiandosi più beni e servizi ma trasformandosi in essi; è il vertice distopico della catena di montaggio e l’effetto ottenuto dalle 32 stampe su tela è straniante perché osservandole nella loro totalità siamo portati a pensarle come successioni temporali laddove si tratta soltanto di istantanee identiche a sé stesse.

Camminare nei reparti d’un ipermarket ricrea lo stesso shock ansiogeno: il tempo del consumo non scorre ma si versa in confezioni monodose che diventano multipli di multipli sotto un eterno sole al led.

Eppure non siamo ancora alla realtà che imita l’arte di Alberto Burri e i 32 barattoli di zuppa sono realizzati tutti artigianalmente con un effetto di verosimiglianza ottenuto grazie alla stesura d’una patina di grasso lubrificante che permette alle pennellate di china di simulare l’ossidazione metallica.

La vertigine della riproduzione in serie che non si limita ad amplificare il mito ma lo fonda, così come la ripetizione del dogma crea la liturgia, s’inceppa sull’evidenza d’una simulazione talmente palese da contenere in sé il germe dell’individualismo anarchico.

Mimando la catena di montaggio Warhol la irride.

Infine trovarlo, l’iconico negozietto stipato di ghiottonerie esterofile, di giorno market per palati sopraffini e di sera ristorante per radicalchic, quindi recarvisi previa telefonata per sincerarsi della presenza della mitica Campbell’s e raggiungerlo in orario di chiusura sotto un tramonto così rosso da meritare gli elicotteri di Apocalypse Now.

“È l’ultima rimasta”, sentirci dire dal proprietario in grembiule di cuoio, ventenne ereditiero con la coscienza sociale d’un comodino dell’Ikea, mentre soffia polvere da una Campbell’s cream of mushroom soup consigliandoci di aggiungere un po’ d’acqua e di consumarla con un crostino al formaggio grigliato: “è la morte sua.”

Calpestando il sentiero di ghiaia delimitato di cipressi a spatola e tigli acquerellati che ci separa dalla nostra auto sentirsi raggiungere da un’ultima esclamazione: “Mi scusi ma perché non l’ha ordinata su Amazon?”

“Perché c’è una sola cosa peggiore della simulazione della cultura di massa ed è il suo fantasma digitale.”

Osservando gli occhi del ristoratore nuotare nell’amnio della più perfetta incoscienza rientrare a casa e, stappando un’inevitabile Coca Cola in vetro col tappo dentellato e la tradizionale foggia hobble-skirt, scaldare la zuppa e poi gustarla con toast di formaggio realizzando di aver trasformato un simbolo della pop-art in prodotto di nicchia, un incunabolo del ricalco collettivo in omaggio all’arte d’un genio che ha saputo riprodurre i miti (e la loro caduta) di più d’una generazione fino alla fine di sé stesso. E del mondo.

Until the Andy of the Warhol