Intensificato il servizio di sorveglianza del territorio di Peveragno

Grazie alla collaborazione fra Stazione dei Carabinieri di Peveragno e Polizia Locale è stato definito un programma di sorveglianza del territorio per il periodo estivo, notoriamente “a rischio” sia per i furti nelle abitazioni sia per i furti sulle auto durante le manifestazioni.



In particolare verranno svolti servizi di pattugliamento nelle fasce orarie più a rischio sia durante le varie feste locali per scongiurare i furti sulle auto in sosta, sia in tutto il territorio per evitare che assenze prolungate da casa possano trasformarsi in occasioni per i malviventi di mettere a segno dei furti nelle case dei Peveragnesi.

Sarà inoltre possibile segnalare ogni anomalia, quali ad esempio presenze e attività sospette, inviando un SMS (NO WhatsApp !!) ad uno dei seguenti numeri:



Polizia Locale 377 1675563

Sindaco 377 1973619

ViceSindaco o Assessore in Servizio 377 1973618



Un attento presidio del territorio da parte delle Forze dell’Ordine è indispensabile per mantenere sotto controllo la criminalità locale, ma è altrettanto indispensabile la collaborazione consapevole della popolazione che può rendere molto tempestivi gli interventi di controllo sulle attività sospette con le opportune segnalazioni.



Con l’occasione il Sindaco e l’Amministrazione Comunale vogliono ringraziare il Comandante e il personale della Stazione dei Carabinieri di Peveragno e il personale della Polizia Municipale per l’impegno garantito.