Come vestirsi per sembrare più magre: 5 consigli per snellire la figura senza sforzo

Il desiderio di essere più magre accomuna donne di ogni età, nella società moderna, siamo così bombardate da immagini (ritoccate) di donne tg.38 alte almeno1,75 che per ognuna di noi "comune mortale" il confronto è svilente. Siamo disposte a tutto, trattamenti, ritocchi estetici, diete di ogni tipo, sessioni di palestra estenuanti, ma per cosa?

L'uomo è un animale sociale e insito dentro di noi c'è il desiderio di essere accettati, di fare parte di un gruppo. La magrezza è diventata nelle nostre teste questo: un pass magico che ci permette di essere accettati ovunque e comunque. Sbagliato!

Non sarà una dieta a liberarci dalle nostre difficoltà, dalle nostre solitudini o sofferenze. Il cambiamento esteriore può essere una scintilla per accendere la voglia di curarci, migliorarci, di sentirci sicure e seducenti in qualsiasi taglia, guai a ricercarlo come fine ultimo. Nessuna trasformazione fisica può trasformare per magia la nostra vita, solo una diversa percezione mentale può farlo.

Stare bene con se stessi è davvero la risposta, certamente utilizzare qualche piccolo trucco ci può aiutare ad accettare meglio il nostro corpo e ad essere quindi naturalmente affascinanti, se il nostro cruccio è snellire la figura ecco 5 consigli:

1) BIANCHERIA INTIMA: scegli quella adatta a te! Molto spesso, proprio perché tanto non si vede, viene sottovaluta ed il budget destinato a questo indumento, viene speso per un nuovo vestito, nella speranza che sia quello giusto, quello che ci farà sembrare più magre. Ma non è così: sottovalutare l'importanza di un buon intimo può dare risultati pessimi. Per chi ha tanto seno, la scelta del reggiseno è fondamentale. Un seno prosperoso, già di per sé appesantisce la figura, rendendola più schiacciata. Scegliere il reggiseno che lo contiene alla perfezione e senza stringere, non solo avrà un'effetto armonizzante sulla figura ma eviterà anche la formazione di quegli antipatici "rotolini"; anche una culotte contenitiva, rispetto ad un normale perizoma, può fare una grossa differenza, soprattutto in presenza di cellulite o buccia d'arancia.

2) INDUMENTI DELLA TUA TAGLIA: aumenti di peso o improvvisi dimagrimenti, regali di amiche o sorelle o semplicemente la "febbre da saldi" ci condannano spesso ad un guardaroba multi-taglia. Inutile allora aver perso quei 5 Kg. che ci davano fastidio, se poi continuiamo ad indossare gli stessi indumenti. Le conseguenze sono deprimenti: i pantaloni fanno antiestetiche pieghe sul fondo schiena, le gonne scivolano giù di qualche centimetro, le maglie sembrano rubate al guardaroba di un'altro. Anche se non potete rifarvi completamente il guardaroba, accantonate momentaneamente quello che non vi calza a pennello e prevedete di farlo modificare dalla vostra sarta di fiducia.

3) VIETATO NASCONDERE: nel mio lavoro di consulente d'immagine, mi capita spesso di vedere questo sbaglio; certi di fare un'ottimo lavoro, spesso scegliamo indumenti con l'intento di nascondere i nostri punti deboli, niente di più sbagliato! Le tecniche di camouflage, possono venire in soccorso per valorizzare alcuni aspetti del proprio fisico e per smorzarne altri, ma l'obbiettivo è sempre quello di armonizzare la figura, farci stare bene, metterci a nostro agio e farci sentire sicuri di noi. Nascondersi sotto strati di indumenti, indossare solo maglie lunghe "così coprono", evitare di attirare l'attenzione del nostro interlocutore con un dettaglio di stile, non ci farà sembrare più magre, ma solo più insicure. Un piccolo esercizio per principianti, per capire meglio cosa ci sta bene e cosa no, è indossare i nostri outfit e farci scattare delle foto, in un secondo momento potremmo scorrerle velocemente per valutare quale abbinamento ci slancia di più ed è maggiormente valorizzante.

4) ACCENTUATE LE LINEE VERTICALI: in una silhouette armoniosa, la figura viene percepita nella sua interezza, per questo motivo si ha un effetto snellente. Interruzioni di colore, fantasie troppo evidenti, dettagli su punti sbagliati possono interrompere questa armonia e determinare un risultato opposto a quello sperato. Non esiste una sola tipologia di corporatura, ma svariate: a triangolo, a clessidra, a rettangolo...ecc conoscere a quale categoria apparteniamo, può fornirci tanti spunti su come migliorare la percezione del nostro corpo, sia ai nostri occhi che agli occhi degli altri. In ogni caso un piccolo trucco adatto a tutte è indossare un sautoir (collana lunga con pendente) o acconciare i capelli in uno chignon sulla sommità del capo per "verticalizzare" immediatamente la nostra immagine.

5) TACCHI: il tacco a spillo, si sa, è l'arma segreta che può rende sexy ogni donna; ma per slanciare la figura non sempre è necessario svettare su un tacco 12, soprattutto se poi piedi gonfi e doloranti ci costringono ad un'andatura non proprio da miss. Accontentarsi di un tacco più basso, anche solo di pochi centimetri, ci costringerà comunque ad una camminata più elegante, a tenere contratti gli addominali ed i muscoli del fondo schiena, regalandoci così una figura più slanciata ed una piccola sessione di allenamento, ma senza andare in palestra.

Non sei soddisfatta? Speravi in un indumento di nuova generazione che potesse snellirti all'istante? In realtà questo indumento esiste ma è impalpabile e molto difficile da reperire...hai mai sentito parlare di Body Positive Catwalk? Ti stupirà vedere come cambiare la percezione di se stessi può determinare un cambiamento positivo sulla nostra vita e sulla percezione che gli altri hanno di noi.

Ah già, dirai tu, non ti ho detto l'indumento magico...

l'AUTOSTIMA ;)

"Voler essere qualcun altro è uno spreco della persona che sei."

(Marilyn Monroe)

Per qualsiasi informazione, consiglio o approfondimento, contattami sulla mia pagina Facebook https// www.facebook.com/shoppingforharmony/ oppure scrivimi in redazione alla mail fashion@targatocn.it !

Sarò felice di risponderti