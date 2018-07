Montaldo di Mondovì e gli Oberti "dimenticati": interviene la minoranza

Continua a far discutere a Montaldo di Mondovì la situazione relativa alla frazione Oberti. Dopo l'invio di una lettera al sindaco da parte dei residenti, nella quale veniva esternato il malcontento per la condizione di abbandono in cui versa la località, e la successiva replica del primo cittadino, anche il gruppo consiliare di minoranza "Insieme per Montaldo" ha voluto esplicitare le proprie impressioni sull'argomento.

"Alla luce della lettera degli abitanti delle frazioni Oberti, Giacobba e Vinè del Comune di Montaldo di Mondovì, nella quale lamentano lo stato di abbandono delle strade comunali che percorrono le tre frazioni, riteniamo opportuno esprimere la nostra opinione in merito", scrivono i consiglieri, prima di entrare nel vivo della tematica.

"NULLA DI FATTO IN 3 ANNI" - "Innanzitutto - esordiscono - siamo solidali con gli abitanti di quelle zone, che da molti anni vivono in una situazione di disagio giornaliero. Nel luglio 2015 presentammo un'interrogazione in cui segnalavamo all'amministrazione comunale lo stato di dissesto in cui si trovava, già in allora, via Vinè e nella stessa la sollecitavamo a prendere provvedimenti in merito, chiedendo inoltre cosa intendesse fare il Comune. Ci venne risposto che la carreggiata sarebbe stata inserita in un piano d'asfaltatura delle strade comunali e che per tale strada vi erano delle problematiche ad intervenire, in quanto la stessa attraversa e interessa due comuni, ovvero Montaldo Mondovì e Vicoforte. Da allora sono trascorsi 3 anni, ma nulla è stato fatto".