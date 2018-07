Le Vele Alassio: tra glamour, fashion e latin aspettando Gianluca Vacchi

Le Vele Alassio presenta Touch Me!, serata dedicata al movimento social-popolare, dai deejay che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica in Italia fino a toccare le nuove realtà che spopolano nelle grandi arene dei festival in giro per il mondo. Questo martedì Touch Me presents MolinHero con special guest djs: Will Sparks e Roberto Molinaro. L'ingresso è in riduzione entro le ore 00:00 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo!

