Parcheggio nell'ex Mercato delle Uve? M5S di Cuneo: "Un'occasione persa, tanto per cambiare"

Abbiamo visto, nello scorso consiglio comunale di giugno, come alla prova dei fatti sia difficile passare ad azioni concrete per l’amministrazione cittadina e la vicenda del possibile parcheggio multipiano fuori terra nell'area dell'ex mercato delle Uve lo dimostra bene. La maggioranza, se voleva davvero iniziare un percorso riguardante quell'area, che potrebbe essere un sito interessante per i parcheggi, bastava approvasse il nostro ordine del giorno così come era. Noi, MoVimento 5 Stelle Cuneo, chiedevamo con semplicità di fare la prima cosa indispensabile per qualunque opera pubblica si intenda realizzare, lo studio di fattibilità.



Fa sorridere che qualcuno in maggioranza abbia voluto dire che l'eventuale opera avrebbe avuto un impatto ambientale e visivo assai elevato. Che dire allora del parking sotterraneo di Piazza Europa, dove si portano le macchine in centro città con smog al seguito? Per non parlare delle difficoltà nei lavori, tra l'abbattimento dei cedri e la difficoltà nel lavorare tenendo conto degli edifici circostanti e delle attività commerciali in zona che per anni si vedranno cantieri su cantieri davanti a loro.



Inserire l'opera del possibile parcheggio nell'area dell'ex mercato delle Uve nel PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, era qualcosa che andava ad annacquare la nostra intenzione di partire il prima possibile con questo progetto ed è per questo che abbiamo deciso di ritirare l'ordine del giorno presentato visto che IL PUMS è, spesso, stato un discorso molto ricco di parole ma in cui i fatti sono stati pochi.



Il MoVimento 5 Stelle Cuneo è per le cose semplici e ancor di più per realizzare concretamente quello in cui crede, senza fare passaggi ulteriori che portano solo ad un allungamento o, peggio ancora, ad un insabbiamento dei progetti. Non è un'idea che ha il bollino M5S quella di un possibile parcheggio nell'area dell'ex mercato delle Uve ma è solo un concetto di buon senso, valorizzare e sfruttare al meglio un'area che ad oggi non esprime tutto il suo pieno potenziale.



Come MoVimento 5 Stelle Cuneo, crediamo che la maggioranza dei cittadini non sarebbe contraria ad un'opera come quella che abbiamo proposto, considerando l'impatto ambientale relativamente contenuto e una posizione strategica vista la vicinanza alla provinciale che porta a Mondovì.



Ci dispiace che non si sia voluto avviare questo percorso e prendiamo atto che, come spesso accade, le idee che vengono espresse in campagna elettorale (ricordiamo che l'amministrazione uscente l'anno scorso si era dichiarata favorevole all'idea di un parcheggio nell'area dell'ex mercato delle Uve) non si traducono poi in fatti concreti una volta che si è eletti.

MOVIMENTO 5 STELLE CUNEO