Canapa light: in Val Vermenagna si coltiva una delle più richieste in Italia (VIDEO)

Cannabis light: se ne sente parlare, e soprattutto si vede, sempre più spesso. Dai tabaccai ai bar, ormai è sempre più diffusa e acquistata, con un giro di affari in continua crescita. Non si esclude che, a breve, lo Stato decida per il Monopolio. Sono in molti a pensarlo, soprattutto tra i produttori.

Ma cos'è la cannabis light? E, soprattutto, che cosa la rende legale? Si intende canapa legale quella con un principio attivo tra lo 0,2 e lo 0,6%. Secondo la legge italiana 242 la sua produzione e commercializzazione sono legali in Italia qualora la cannabis abbia questo contenuto di THC.

Grazie a questa legge del 2016 non ci sono più dubbi: la coltivazione della cannabis legale non è più vietata e non ha bisogno di alcuna autorizzazione. Non solo, se la percentuale di THC è superiore allo 0,2% ma rientra comunque nel limite dello 0,6%, il coltivatore è a posto e viene sollevato da ogni tipo di responsabilità. In caso contrario, cioè THC sopra lo 0,6, il raccolto viene distrutto.

Non ci sono più dubbi? In realtà non è proprio così, perché si tratta di un settore ancora piuttosto nebuloso, con una normativa non sempre chiarissima e di difficile comprensione anche per chi la deve far applicare.

Ne abbiamo parlato con Franco Picconi, produttore e titolare del brand "Canapa montana". La coltivazione avviene in Val Vermenagna. Franco, appassionato di orticoltura da sempre, qualche anno fa si era lanciato nella coltivazione dello zafferano. Poi si è spostato verso la canapa industriale, diventando uno dei maggiori e più richiesti produttori d'Italia.

Come è iniziato tutto? "Informandomi e facendo ogni cosa con la massima attenzione e nel massimo rispetto della legge - ci spiega Franco. Io su questo sono precisissimo, perché non ci si può in alcun modo improvvisare. Iniziare è facile, tutto sommato. Fare le cose al meglio e acquisire credibilità lo è molto meno. Per poter coltivare queste piante non sono necessari permessi particolari. Occorre acquistare da ditte sementiere semi certificati. Nel catalogo delle sementi europee sono iscritte 52 varietà. Tutte certificate per avere livelli massimi di THC compresi tra lo 0.2 e lo 0.6. I sacchi si acquistano chiusi e sigillati, sono accompagnati da un cartellino e da fattura che certifica la provenienza e la varietà del seme. Il cartellino va conservato sempre, la fattura di acquisto per 12 mesi. E' comunque consigliata la denuncia di semina alla stazione dei carabinieri più vicina. Questo è il primo passo per iniziare".

E poi? Il resto ce lo racconta in una video intervista. Siamo andati a trovarlo nella zona dove si trova la coltivazione e nello stabilimento attrezzato per il confezionamento.

Pagina Facebook e Instagram @canapamontanaofficial

Sito web https://www.canapamontana.com/